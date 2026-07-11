Göztepe Başkanı Ankersen: 'Ligin Finansal Olarak En Güçlü Kulüplerinden Biriyiz'

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen değerlendirmelerde bulundu. Bled kasabasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Ankersen, hem geçmiş sezon hakkında açıklamalar yaptı hem de yeni sezona dair hedefleri hakkında konuştu. Geçen sezonu 6'ncı sırada tamamladıklarını hatırlatan Rasmus Ankersen, "Uzun yılların ardından en başarılı sezonumuz oldu. Ondan önceki sezona göre ligi daha iyi puan ve daha iyi bir pozisyonda tamamladık. Tüm kadro ve oyuncular takdiri hak ediyor. Sezonu yakından takip eden herkesin bildiği gibi ligin sonlarına doğdu bizi üzen kararlar verildi, bu kararlar bizleri etkiledi. Bununla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ama bizim de geliştirmemiz gerekenler var. Neleri geliştirebiliriz onların üzerine durmalıyız. Geçen sezon yememiz gereken goller vardı. Son dakika yediğimiz goller vardı, koparıp almamız gereken maçlar vardı. İç saha performansımızın daha iyi olması gerekiyordu. Yeni sezonda daha başarılı olabilmek için tüm planlarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

'LİGİN FİNANSAL OLARAK EN GÜÇLÜ KULÜPLERİNDEN BİR TANESİYİZ'

Kulübün finansal durumunda da bahseden Rasmus Ankersen, "Biz ligin finansal olarak en güçlü kulüplerinden bir tanesiyiz. Transfer stratejimiz ve attığımız adımların önemi var. Ticari gelirlerimizin önemi var. Kulübe sponsor çekmek adına çok önemli işler başarıldı. Kulübümüzün inanılmaz şekilde ticari gelirleri artırdı. Bu konuda Kerem Ertan Bey'e ve Emre Can Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlarımız çok fazla bizim finansal gelirlerimize bakmıyor olabilirler, onlar daha çok başarıya odaklılar. Ancak biz kendi kendimize sürdürülebilirliği devam ettiren tek kulübüz, çok güçlüyüz. Bu da daha başarılı olmamızı sağlayan en önemli faktör. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında finansal gücü başarabilen nadir kulüplerden biriyiz. Türk futbolu Avrupa'da finansal olarak en iyisi değil ama biz attığımız adımlarla bunu değiştirebiliriz. Biz Türk futbolunun ve Süper Lig'in büyük potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz" yorumunu yaptı.

'PAHALI OYUNCULARIN PEŞİNDE DEĞİLİZ'

Göztepe'ye her zaman doğru yatırımlar yapmak istediklerini ifade eden Rasmus Ankersen, "Şu anda birçok taraftarımız transferde başarılı mıyız, yatırım yapıyor muyuz sorularını soruyor. Yatırım yapıyoruz ama biz doğru yatırımlar yapmak istiyoruz. Finansal gelirler anlamında çok daha güçlü kulüplere karşı mücadele ediyoruz. Biz farklı yöntemler bulmak zorundayız. En pahalı oyuncuların peşinde değiliz. Biz kendini geliştirecek, büyük katkılar sağlayacak, potansiyelli futbolcuların peşindeyiz. Biz kulübümüzle gelişecek ve yapacağımız satışlarla önemli gelirler sağlayacak isimler arıyoruz. Sürdürülebilir kulüp için yöntemimiz bu" cümlelerini kullandı.

'YENİ ROMULO BULMAMIZ LAZIM'

Romulo'yu geçen sezon 20 milyon euro üzerinde bir rakamla Leipzig'e sattıklarını belirten Ankersen, "Örneğin Romulo'yu 20'ye satmış olabiliriz ama bu 20'ye oyuncu alacağımız anlamına gelmiyor. Romulo buraya geldiğinde hiç 90 dakikası yoktu. Burada gelişim sağladı. Bizim yeni Romulo bulmamız lazım, bunun için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bizim modelimiz bu. Ancak söyle başarılı olabilir. Biz sadece yarını değil, Göztepe'nin 5-10 yılını düşünüyoruz. Kulübümüzün geleceğini güvence altına alabilmemiz için, başarılı olabilmemiz için modelimiz böyle olacak. Finansal konuda son olarak şu söyleyebiliriz, Göztepe kulübüne gelen gelirlerin 1 lirası dışarı çıkmıyor, bu paralar Göztepe'nin ilerlemesi için harcanıyor. Örnek kulüp olabilmesi için her şeyi yapıyoruz. Onursal Başkanımız Mehmet Sepil'in katkılarıyla Türkiye'ye örnek olacağız" dedi.

'AKADEMİ STRATEJİMİZİN EN BÜYÜK HALKASI'

Göztepe U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'ne katılmasından dolayı büyük bir gurur ve mutluluk yaşadıklarını anlatan Rasmus Ankersen şöyle konuştu:

"Akademi için muhteşem başarı elde edildi, herkese çok teşekkür ediyorum, kendilerini tebrik ediyorum. Müthiş bir başarıydı. Göztepe'ye yatırım yaptığımız günden beri müthiş bir akademi yaratma arzusuyla devam ediyoruz. Bazı sıkıntılar var. Tesis konusunda elimizde imkan yok. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. U19'un gösterdiği başarı potansiyeli için tesisleşme çok önemli. Bir an önce ilerlemek istiyoruz. Gereken izinler alınınca adımlar atacağız. Akademi stratejimizin en önemli halkası tesisleşme. Gecikme bizden kaynaklanmıyor ama bizin için tesisleşme ve akademinin başarısı anahtar konumunda. A takım, kuracağımız yeni tesise geçecek. Akademi de A takımın kaldığı tesislere geçecek. Narlıdere Tesisi de U15 ve diğer genç takımlar için de önemli. Akademi bizim için çok önemli, gerekli adımlar atacağız."

'HÜCUM GÜCÜMÜZÜ ARTIRMALIYIZ'

Yeni sezonda her zaman hedefleri yukarılarda tutacaklarını vurgulayan Danimarkalı başkan, "Önümüzdeki sezon hedefimiz, geçen sezonun üzerine çıkmak, daha başarılı olmak, daha ileriye gitmek. Bazı oyuncularımız halka dışına çıkmış durumda. Yerlerini doldurmak adına önemli hamleler yaptık. Artık önümüze bakacağız. Şu ana kadar 4 önemli transfer yaptık. Kendilerinden mutluyuz, hocamız da mutlu transfer anlamında. İyi bir pozisyondayız, çok daha fazla gidecek ve gelecek oyuncular olacak. Takım olarak hedefimiz hücumdaki gücümüzü ilerletmek. Geçen sezon savunma anlamında iyi işler yaptık. Hücum olarak istediğimizi yapamadık. Savunmadaki gücümüzü koruyup hücumda da daha güçlü bir duruma gelmek istiyoruz. Taraftarlarımıza müthiş destek ve bağlılıkları için teşekkür ediyorum. Taraftarımız kulüp kültürümüzün temelini oluşturuyor. Biz de her maç agresifliğimizi taraftarımızın enerjisiyle yansıtmamız gerekiyor" dedi.

'TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINI UNUTAMAM'

Göztepe'ye 4 sezon önce geldiğini hatırlatan Rasmus Ankersen, hayal ettiklerinin yüzde 80'ini gerçekleştirdiğini dile getirdi. Saha içinde başarılı olduklarını sözlerine ekleyen Ankersen şu şekilde devam etti:

"Transferlerde başarılı olduk. Örneğin Romulo transferi dünya çapında oldu. Bu kulüpte özel anlarım var. Trabzonspor'u 10 kişi kalıp yendiğimiz maç unutulmazlar arasında. Beşiktaş'ı deplasmanda 4-2 yendiğimiz karşılaşma da benim için çok özel oldu. Bunlar bana kendimi çok güzel hissettirdi. Elbette daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. Bizler de risk alıyoruz, hatalarımız da olmuştur. Geçen sezon Emersonn gidince yerini dolduracak transfer yapabilirdik. Onun yerini yaz döneminde doldurabilirdik. Ocak ayı transferlerinde işler zorlaşıyor. Birçok işi yazın bitirmek gerekiyor. Göztepe'de yapacak daha çok işimiz var."

'KALECİ TRANSFERİ OLABİLİR'

Kaleci transferi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ankersen, "Ligde en az gol yiyen takımlardan biriydik ama en az pozisyon veren takımlardan da biriydik. Bu bütün takımın başarısıydı. Lis müthiş işler ortaya koydu. Arda'ya güveniyoruz. Bandırmaspor'da çok iyi işler ortaya koydu. Olgun ve hazır şekilde geldi. Biz aynı zamanda transfer pazarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi olan Arda olursa Arda oynar. Hocamız isimlere ve yaşa bakmıyor, kim iyiyse ona bakıyor. Bu Arda için de geçerli. Oyuncularımıza gelen teklifler var. İyi işler çıkaran oyuncularımız var. Bunlardan bazıları kalacak, bazıları gidecek. Eğer buraya gelip iyi işler yaparsan, gerektiği gibi gelişirsen dünyanın önemli takımlarına ve liglerine transfer yapabilirsin. Romulo transferi, yeni oyuncuları çekmek adına önemliydi. Gitme zamanı gelen futbolcu olursa gidebilir ama biz değerlerinin altında transferleri gerçekleştirmeyiz. Değerinde teklifler gelirse değerlendiririz ama kararı biz veririz" diye konuştu.

'KENDİ YOLUMUZDA İLERLEYECEĞİZ'

Ankersen konuşmasının devamında, "Hocamız Stanimir Stoilov'un bir sözü vardı, 'Sahada para oynamaz, sahada para gol atmaz' diye ama ilk 4'e girmek istiyorsanız bunu bedavaya da başaramazsınız. Ancak verdiğiniz paranın karşılığını almak gerekiyor. Bazen oyuncular oynadıkları kulübün sisteminde uygun olmayabilirler ama sizin sisteminize uyarlar, bunları bulmalıyız. Giderlerimiz üzerinde başarılı olacağımıza inanıyorum. Göztepe olarak kendi yolumuzda ilerlememiz gerekiyor. Oyuncular da aynı çiçekler gibi. Çiçekler bazı topraklarda yetişebiliyor ama bazı topraklarda yetişmiyor. Örneğin Emersonn biz onu Premier Lig'e göndermek isterdik ama bizim adımıza da iyi bir yatırım oldu. Fransa'da başarılı oldu ve Premier Lig'e gitti" dedi.

'YABANCI KURALINI DOĞRU BULUYORUZ'

Ankersen son olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı kuralını değerlendirdi. Rasmus Ankersen, "Yabancı kararıyla ilgili 10+4'ün devam etmesinden dolayı mutluyum. Bunu değerlendiriyoruz. Bunun devam etmesini doğru buluyoruz. Kararlar ne olursa olsun biz adapte olmalıyız. Yabancı kuralının finansal açıdan nasıl etkileri var bunu da değerlendirmeliyiz. Türk oyuncuları kendi akademimizden yetiştirmemiz gerekiyor. TFF'nin aldığı bu karar bizim adımıza doğru. Muğlaspor'la görüşmeler iyi geçti. İşbirliğimiz başladı diyebilirim. Kendilerini tanıdık, gerçekten iyi insanlar. Üst lige çıktılar. Salem'in oraya gitmesi işbirliğinin ilk adımı olarak görülebilir. Kendini geliştirecek belki de buraya gelip önemli katkılar sağlayacak. Bu tarz işbirliklerinin değerli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı