Görüntüler ortaya çıktı! Futbolculara uçan tekme atan taraftar tribünden sahaya böyle atlamış

Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte saha adeta birbirine girdi. Ankaragücü taraftarı bir kişi sahaya girerek Beşiktaşlı Salih Uçan'a uçan tekme attı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle etkisiz hale getirilen şahıs maç sonrası tansiyonun iyiden iyiye yükselmesine neden olurken, tribünden sahaya nasıl atladığına dair ortaya çıkan görüntüler de özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha karıştı.

Görüntü: Beinsports

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARA SALDIRI

Hakem Mete Kalkavan'ın maçı bitiren düdüğü çalmasının ardından sahaya giren Ankaragücü taraftarı, orta yuvarlıkta bulunan Salih Uçan'a uçan tekme attı. Milli futbolcunun yanındaki takım arkadaşlarına da saldıran şahıs, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Görüntü: Beinsports

SALDIRGANI YERE FIRLATTI

Josef de Souza saldırganı tutarak yere fırlatırken tüm futbolcular şahsın üzerine gitti. Güvenlik güçleri saldırganı daha sonra alarak olay yerinden uzaklaştırdı.

SAHAYA ATLADIĞI NOKTA ŞAŞKINLIK YARATTI

Beşiktaşlı futbolculara uçan tekme atan taraftar büyük tartışma yaratırken, internete düşen bir görüntü ise şaşkınlık yarattı. Holiganın tribünün oldukça yüksek bir noktasından sahaya atladığı anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.