Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası Antalya'da Başladı

Antalya'da düzenlenen IBSA Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Japonya'ya karşı galip geldi. Turnuvada Türkiye, Ukrayna, Japonya ve İngiltere mücadele ediyor. Türkiye'nin ilk maçında 5-3'lük skorla kazandığı karşılaşmada millilerin gollerini Hamdi Aydemir ve diğer oyuncular attı.

Görme engelliler sporunda dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan IBSA (Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu) Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ev sahipliğinde Serik Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Türkiye, Ukrayna, Japonya ve İngiltere mücadele ediyor.

İlk gün oynanan karşılaşmalarda Türk Milli takımı, Japonya'yı 5-3 lük skorla yendi. Maçta millilerin gollerini Hamdi Aydemir (3), Furkan Ergin, Mahir Kazan atarken Japonya'nın gollerini ise Kei Akasaki (3) kaydetti.

Günün diğer maçında ise İngiltere ve Ukrayna 2-2 berabere kaldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonasına Antalya'da ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Turnuvaya Türkiye ile birlikte 4 ülkenin katıldığını belirten Yıldırım, "Katılım biraz az. Milli takımımızdaki gençlerimize her türlü desteği sağladık. İnşallah bu turnuvada Futsal Dünya Şampiyonası kupasını ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum. Federasyon olarak bünyemizde 4 spor branşı var Futsal az görenler, atletim, futbol ve golbol takımlarımız var. Lisanslı olarak aktif 4 bin 600 civarında sporcumuz var. İlk kez bu dönem gençlere yönelik çalışmalar başlattık. Bundan sonrada diğer branşlarda altyapıya önem vereceğiz." diye konuştu.

11 Kasım Salı günü Türkiye-Ukrayna, İngiltere–Japonya karşılaşmaları ile devam edecek şampiyona, 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Spor
