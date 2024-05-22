Üye Girişi
Haberler

Golbol Kadın Milli Takımı, KMÜ'de öğrencilerle buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne (KMÜ) konuk oldu.

Dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne (KMÜ) konuk oldu. Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluşan sporcular, çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Baykan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök'ün açış konuşmasıyla devam etti. Golbol Kadın Milli Takımı'nın başarılarıyla Türkiye'yi gururlandırdığını ifade eden Prof. Dr. Lök, iki kez olimpiyat şampiyonu olan aralarında iki KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisinin olduğu milli takımdan 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya beklediklerini belirtti.

Daha sonra kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ise öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşiye katılan herkese teşekkür etti. Çalışmalarını Karaman'da sürdüren Kadın Golbol Milli Takımı ile çeşitli vesilelerle bir araya geldiklerini belirten Gavgalı, uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarılarla büyük mutluluk yaşadıklarını kaydetti. Rektör Gavgalı, bu sporun daha fazla tanıtılması ve hak ettiği yere getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Mustafa Kara'nın moderatörlüğünde Kadın Golbol Milli Takımı Teknik Direktörü Gültekin Karasu ve milli takım oyuncuları Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altan ile söyleşiye geçildi.

Karasu: "26 ayda 3 büyük organizasyonda şampiyon olduk"

2024 Paris Paralimpik Oyunları hazırlıklarını Karaman'da sürdürdüklerini anlatan Teknik Direktör Gültekin Karasu, bu sporun İkinci Dünya Savaşı'nda görme yetilerini kaybeden askerlerin rehabilitasyonuna yardımcı olmak amacıyla ortaya çıktığını belirtti. Göz maskesi takılarak sessizlikte oynanan golbolün uyarlanmış bir spor olmadığını belirten Karasu, "Bugüne kadar çok büyük başarılar elde ettik. Takım sporlarında dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan Türkiye'nin ilk ve tek takımıyız. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluklarını 26 ayda elde ettik. Şimdi hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da altın madalyaya ulaşmaktır" dedi.

Söyleşide golbol sporuna nasıl başladıklarını anlatan sporcular ise "Bizler kendimizi Atatürk'ün kızları olarak adlandırıyoruz. Biz bu sporu hislerimizle oynuyoruz. Kadınların gücünü ve istedikleri zaman her şeyi başarabileceklerini en iyi şekilde gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve belge takdimlerinin ardından Taha Akgül Spor Salonu'nda Golbol Kadın Milli Takımı ile KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Baykan ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök'ten oluşan takım arasında gösteri maçı yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan maçın sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Karaman Dünya Spor Haberler

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

 Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını 'annesi' olarak tanıtmış

Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını "annesi" olarak tanıtmış

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Mehmed Ali Kağıtçı kimdir? Mehmed Ali Kağıtçı kaç yaşında, nereli? Mehmed Ali Kağıtçı hayatı ve biyografisi! Beşiktaş-Trabzonspor ZTK finali hakemi kim? Ziraat Türkiye Kupası final maçını kim yönetecek? Yaprak Dökümü'nde Cem neden öldü? Yaprak Dökümü'nde Cem karakterinin ölüm sebebi ne? 23 Mayıs Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 23 Mayıs burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Karısını annesi olarak tanıtıp 12 yaşındaki kızı taciz etti! Olay ne, nerede oldu? Philips boykot mu? Philips İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Philips Türk malı mı, sahibi kim? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! #129349 Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? #9917 Yarın okullar tatil mi? 23 Mayıs okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Senua's Saga: Hellblade II İncelemesi: Büyüleyici Grafikler ve Derin Hikaye Ayhan Bora Kaplan davasındaki Süleyman Soylu detayı ne? Olay ne, ne oldu? Survivor final tarihi ne zaman? Survivor All Star ne zaman bitecek, şampiyonluk ödülü nedir? Sakarya Belediyesi hangi parti? Sakarya Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Sakarya yerel seçim sonuçları! Ubisoft'un Ücretsiz FPS Oyunu XDefiant Piyasaya Sürüldü: İşte Sistem Gereksinimleri
Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti
title