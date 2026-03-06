Gökhan Keskin'den 'derbide bayram hediyesi' mesajı Açıklaması

Beşiktaş tarihinin önemli futbolcularından Gökhan Keskin, ligde yarın oynanacak Galatasaray derbisinde siyah-beyazlıların alacağı galibiyetin camiaya bayram hediyesi olacağını söyledi.

Siyah-beyazlı takımla şampiyonluklar yaşayan ve formayı yüzlerce kez sırtına geçiren Keskin, Beşiktaş Kulübünün 123. kuruluş yıl dönümü, hafta sonu Süper Lig'de yapılacak Galatasaray derbisi ve Beşiktaş'ın devre arası transferlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübünün 123. kuruluş yıl dönümünü kutlayan 59 yaşındaki futbol adamı, "Beşiktaş, 123 senelik bir çınar, çok büyük bir camia. Bizler de bu çınara hayatımızın bir devresinde hizmet ettiğimiz için gururluyuz. Nice 23'lü senelere. Bizler gelip geçiciyiz ama bu camia dünya durdukça ilelebet olacak." diye konuştu.

Gökhan Keskin, 1976 yılında Beşiktaş'ta minik takımda futbola başladığını anlatarak, "Gözümüzü 1976 yılında minik takımdayken açtık. Sonra 1983 senesinde profesyonel oldum. 1996 yılına kadar Beşiktaş Futbol A Takımı'nda forma giydim. Beşiktaş ile büyüdük, olgunlaştık, kendimizi geliştirdik. Beşiktaş için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ben bu camiada beş şampiyonluk gördüm, kupalar gördüm. Cumhurbaşkanlığı Kupası gördüm. Böyle köklü bir camiada senelerce olmak hiç kolay değil. Biz bu şansa sahip olan nadir insanlardan, sporculardan birisiydik." dedi.

Keskin, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Beşiktaş'ta futbol oynarken üçü arka arkaya, biri namağlup, beş şampiyonluk gördüm. Görmek istediğimiz şey Beşiktaş'ın devamlı şekilde ileriye gitmesi. 'Beşiktaş halkın takımı' diye bir deyim var. Beşiktaş, taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanan, insanların sempatiyle baktığı bir kulüp. Şu anda gelinen noktada maddi olarak fazla konuşmaya gerek yok. Çünkü maddi olarak konuştuğunuz zaman işin içinden çıkamıyorsunuz. Zaten Türk futbolunun içinden de çıkamıyorsunuz. Kulüp borçları açıklandığı zaman bu borçlar ödenir mi diyorsunuz? Ama taraftar tarafında borçların fazla bir önemi yok, camianın başarılı olması önemli."

Beşiktaş'ın son 3-4 sezondur kasım ayında lige havlu attığını dile getiren Keskin, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arayı açmaya başladığını düşündüğünüz bir dönemdesiniz. İster istemez siz de camia olarak kendinizi onlarla kıyasladığınızda aynı yerler için oynuyorsunuz. Rakibinizle aranızın açıldığını hissettiğiniz an taraftar ister istemez üzülüyor. Şu ortamda Fenerbahçe ile Galatasaray son 3-4 sezondur şampiyonluk için yarışıyorlar. Bunda sizin de fazla bir etkiniz olmuyor. Geçen sene Galatasaray'ı yenmekle, onların namağlup ünvanına son vermekle keyif alıyorsunuz, gurur duyuyorsunuz. İnsanların beklentileri artık artmaya başladı." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmalı"

Siyah-beyazlı eski futbolcu, Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği bazı oyuncuların skor katkısıyla takıma destek olduğunu aktardı.

Başkan Serdal Adalı'nın elinden geleni yaptığından söz eden Gökhan Keskin, şöyle devam etti:

"Gelene para veriyorsunuz, gidene para veriyorsunuz. Böyle bir ortamda maddi olarak da çok güçlü olmanız lazım. Beşiktaş, sezon başında Göztepe'ye İzmir'de 3-0 yenilmişti. Beşiktaş, İstanbul'da rövanşı 4-0 ile aldı. 10 tane oyuncu değişmiş. Başkanın söylediği, sezon sonu daha da değişecek. Ligi üçüncü olarak bitirmek için önünde şu anda Trabzon var. Ligdeki hedef bu ama kupayla sezonu kapatıp direkt Avrupa'ya gitme açısından da bir Türkiye Kupası var. Beşiktaş, önümüzdeki sezon da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmalı. Herkes gelecek sezon Beşiktaş'ın rakipleriyle göğüs göğüse bir şampiyonluk yarışına girmesini bekliyor. Devre arasında yapılan transferlerin beşi oynuyor. Skora da etki ediyorlar. Sergen hoca zaten 'Defansla ilgili problemler var' demişti. Yapılan iki transferle defanstaki problemleri halletmiş gözüküyor. Ama bir takımın istikrarı ve sürekliliği çok önemlidir. Takım 17 maçtır mağlup olmuyor ama aldığı beraberlikler var. Rakiplerine baktığın zaman transfer olmadan önceki kadroyla bile kora kor oynadığın maçlar. Belki o maçları alsan şu anda ligde şampiyonluk adayısın. Belki de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önündesin."

Keskin, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın derbide Galatasaray'ı konuk edeceğini hatırlatarak "Galatasaray derbisi bu yeni takımın bir test maçı olacak. Galatasaray, ligimizin, şampiyonluğun kuvvetli adayı. Şampiyonlar Ligi'nde artık son 16'ya kalmış. Son üç senenin şampiyonu ama geçen sene Beşiktaş hiç bir iddiası yokken bu Galatasaray'ı yenmişti. Böyle bir ortamda Beşiktaş galibiyetini görmek, camiaya bayram hediyesi gibi olur." şeklinde konuştu.

Agbadou'ya övgü

Gökhan Keskin, Beşiktaş'ın devre arasında takıma dahil ettiği savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou için övgü dolu ifadeler kullandı.

Deneyimli isim, başkan Serdal Adalı'nın Agbadou transferinde büyük emek verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Sergen hoca, Agbadou'dan önce de savunmada en iyi ikiliyi bulmaya çalışıyordu. Temkinli konuşmakta fayda var. Devre arası yapılan transferlere bakıyorsun, Agbadou oturmuş gibi. Agbadou'nun özelliklerine bakıyoruz Premier Lig'de oynamış, stoper mevkisi için fiziği gayet iyi, kendine güveni var, sorumluluktan kaçmıyor ama bunu değerlendirmek için bence birkaç ay geçmeli."

Oh'un imza töreni

Gökhan Keskin, geride kalan hafta Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza gününde siyah-beyazlı taraftarların Hyeon-gyu Oh'ya olan ilgisine dair de konuştu.

Güney Koreli futbolcunun taraftarlardan büyük ilgi gördüğünü aktaran Keskin, "Geçen gün Oh'un imza töreni belediyenin iftar çadırı gibiydi. Genç kardeşlerimiz üst üste bekliyorlardı. 24 yaşında Belçika'dan geliyorsun, orada böyle bir şey olmasına imkan yok. Belçika'nın nüfusu kadar insan, onun ne kadar önemli futbolcu olduğunu gösteriyor. Bunu gördüğü zaman Güney Kore, Beşiktaş'ın maçını canlı veriyor." dedi.

"Beşiktaş'ın test maçı"

Gökhan Keskin, Galatasaray derbisinde alınacak galibiyete hem yönetimin hem başkanın hem de taraftarların ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray'ı yenip namağlup serisine son verdiğin zaman insanlar için bu bir mutluluk. Bir etiketiniz var: Galatasaray'ı mağlup eden tek takım. Şampiyonluğa oynayamasanız bile bir derbi, herkesi havaya sokacak. 123. senesinde gene unutulmayacak bir galibiyet olacak. Beşiktaş'ın bir test maçı. Önümüzdeki seneye de sirayet edecek bir maç. Beşiktaş inşallah bu maçtan alnının hakkıyla çıkar. Bayram öncesi herkesin ihtiyacı var. Galatasaray'ın gücünü de kabul etmek lazım. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmış, 4 puan farkla dördüncü şampiyonluğa giden, oturmuş kadrosunun üstüne iyi takviyeler yapan bir Galatasaray'ı konuşuyoruz."