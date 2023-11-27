Giresun Çotanak Off-Road Kulübü Şırnak'ta Terörden Temizlenen Bölgelerde Kamp Kuracak

Giresun Çotanak Off-Road Kulübü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğiyle Şırnak'ta terörden temizlenen bölgelerde kamp kuracaklar ve off-road gösterisi gerçekleştirecekler.

Çotanak Off-Road Kulübü daha önce Diyarbakır ve Siirt'te gerçekleştirdiği "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında bu kez Şırnak'ta 5 günlük etkinlik gerçekleştirecek. Çotanak Off-Road Kulübünün yanı sıra TÜGVA Giresun ve TÜGVA Şırnak işbirliğinde düzenlenecek etkinliğe Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir ve İdil Kaymakamı Anış Adıgüzel ev sahipliği yapacak. Organizasyona İstanbul, Ankara, Düzce, Antalya ve Trabzon'dan off-road ekipleri de katılacak.

Çotanak Off-Road Kulübü Başkanı Akın Aras, TÜGVA Giresun İl Başkanı Mümtaz Aydın ve TÜGVA Piraziz İlçe Temsilcisi Emre Uçan ile düzenledikleri basın toplantısında Giresun ile Şırnak arasında gönül köprüsü kuracaklarını ifade etti.

Akın Aras, Çotanak Off-Road Kulübü olarak Giresun'da ve Kastamonu'da yaşanan sel felaketleri ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde topluma dokunmaya ve insanların yardımına koşmaya başladıkları belirterek, Diyarbakır ve Siirt'ten sonra Şırnak'ta da TÜGVA ile işbirliğinde bir off-road etkinliği gerçekleştireceklerini, off-road araçlarıyla şehir turu atacaklarını, terörden temizlenen Cudi ve Gabar Dağına çıkacaklarını, Cehennem Deresinde kamp kuracaklarını, Cizre'de bir gösteri parkuru gerçekleştirerek, üniversite gençliğiyle bir söyleşi yapacaklarını dile getirdi.

"Off-Road araçları Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenecek"

TÜGVA Giresun İl Başkanı Mümtaz Aydın ise Şırnak'ta gerçekleştirilecek olan etkinlikte İsrail tarafından Gazze halkına uygulanan soykırıma da dikkat çekileceğini kaydetti.

Filistin halkının yanında olduklarını ifade eden Aydın, Şırnak ve Cizre'de gerçekleştirilecek olan off-road şehir turlarında araçlara Filistin bayrağı da takılacağını kaydetti.

TÜGVA Piraziz İlçe Temsilcisi Emre Uçan, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında 7 gün sürecek etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi:

"28 Kasım Salı günü 20 off-road aracı Giresun'dan hareket ederek Şırnak'a ulaşacak, farklı illerden de tırlarla off-road araçları gelecek. 60 kişilik ziyaretçi ile toplamda 165 kişi olacağız. 29 Kasım Çarşamba günü Gabar Dağı bölgesindeki Kasrik köyünde köy okulu ziyaret edilecek, off-road araçlarıyla çocukları gezdireceğiz. Sonrasında petrol sahasını gezeceğiz. Gabar Dağı zirvesinde kamp ateşi yapacağız. Şırnak merkezde Filistin bayraklarıyla gezeceğiz. Üniversitede doğa sporları ile ilgili söyleşi gerçekleştireceğiz."

Uçan, 30 Kasım Perşembe günü Cehennem Deresinde program yapacaklarını belirterek burada gece konaklamalı kamp yapacaklarını kaydetti.

Cudi Dağında 1 Aralık Cuma günü Cuma namazını kılıp şehir merkezinde off-road araçlarının sergilenmesi yapacaklarını dile getiren Uçan, 2 Aralık Cumartesi günü Cizre merkezde off-road parkurunda bir yarış düzenleyecekleri bilgisini verdi. - GİRESUN