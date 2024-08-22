Makas açılıyor! Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanında son durum belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına 3-2 yenilerek tur umutlarını İstanbul'a bıraktı. Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte detaylar...
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımına 3-2 mağlup oldu.
Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin rekabet halinde olduğu Çekya takımlarından Sparta Prag, geçtiğimiz gün Malmö maçında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Galatasaray ise Young Boys karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılırken ülke puanına katkıda bulunamadı.
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Türkiye, geçtiğimiz yıl takımlarımızın Avrupa'da aldığı sonuçların ardından 9. basamağa kadar yükselmişti. 2024-2025 sezonunda ise alınan sonuçların ardından topladığı 35.300 puanla 10. sırada yer alıyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM
- 1- İNGİLTERE - 89.160
- 2-İTALYA - 79.106
- 3- İSPANYA - 73.989
- 4-ALMANYA - 71.660
- 5- FRANSA - 58.093
- 6- HOLLANDA - 54.566
- 7- PORTEKİZ - 49.916
- 8 - BELÇİKA - 43.600
- 9- ÇEKYA - 36.550
- 10- TÜRKİYE - 35.300
- 11- NORVEÇ 31.000