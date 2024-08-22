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Makas açılıyor! Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanında son durum belli oldu

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına 3-2 yenilerek tur umutlarını İstanbul'a bıraktı. Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte detaylar...

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımına 3-2 mağlup oldu.

Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin rekabet halinde olduğu Çekya takımlarından Sparta Prag, geçtiğimiz gün Malmö maçında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Galatasaray ise Young Boys karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılırken ülke puanına katkıda bulunamadı.

MAKAS AÇILIYOR

Türkiye, geçtiğimiz yıl takımlarımızın Avrupa'da aldığı sonuçların ardından 9. basamağa kadar yükselmişti. 2024-2025 sezonunda ise alınan sonuçların ardından topladığı 35.300 puanla 10. sırada yer alıyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

  • 1- İNGİLTERE - 89.160
  • 2-İTALYA - 79.106
  • 3- İSPANYA - 73.989
  • 4-ALMANYA - 71.660
  • 5- FRANSA - 58.093
  • 6- HOLLANDA - 54.566
  • 7- PORTEKİZ - 49.916
  • 8 - BELÇİKA - 43.600
  • 9- ÇEKYA - 36.550
  • 10- TÜRKİYE - 35.300
  • 11- NORVEÇ 31.000
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor

UEFA ülke puanı sıralaması UEFA Şampiyonlar Ligi Çek Cumhuriyeti Galatasaray Young Boys İstanbul İsviçre Türkiye Spor Spor Haberler

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