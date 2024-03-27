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Gençlik ve Spor Bakanlığı Edirne'deki Spor Kulüplerine 10 Milyon TL Nakdi Yardım Yaptı

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Gençlik ve Spor Bakanlığınca Edirne'deki 165 spor kulübüne 10 milyon lira nakdi yardım yapıldı.

Gençlik Merkezinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sporcular geleneksel okçuluk, kick boks, tekvando, tenis, voleybol ve basketbol branşlarında gösteri sundu.

Vali Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kenti ziyaretinde amatör spor kulüplerine her türlü desteği vereceğini ilettiğini söyledi.

Sporculardan Edirne'yi Balkanlar'ın spor merkezi yapmaları için söz isteyen Sezer, " Edirne'yi tüm branşlarda Balkanlar'ın spor merkezi haline getirmeye bizler de söz veriyoruz. Sporcularımıza desteğimiz her zaman devam edecek, hepinize hayırlı olsun." dedi.

Sezer, konuşmasının ardından 10 milyon lira yazan sembolik çeki amatör spor kulübü temsilcilerine takdim etti.

Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Edirne Başkanı Muzaffer Yıldırım ve sporcular katıldı.

Programın ardından sporcular ve protokol sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Spor

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