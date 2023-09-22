Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporu tabana yaymak için çaba sarf ediyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporu tabana yaymak ve çocukları sporla erken yaşta buluşturmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında Futbol Gelişim Projesi İş Birliği Protokolü imza töreninde konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, "Türk sporuna ve değerli çocuklara katkılar sağlayacak projenin hayata geçecek olmasında mutluluk duyuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ve bizim bakanlığımızın ortak öznesi çocuklarımız. Çocuklarımız için sportif faaliyetleri arttırmak adına ortak çabalar içindeyiz. Sayın bakanımla birkaç kez görüştük. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde spor faaliyetlerini arttırmak için neler yapabileceğimizi konuştuk. Bir tanesi de spor liselerini aktif hale getirmekti. Sporu tabana yaymak, çocukları erken yaşta sporla buluşturmak çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların aktif şekilde kullanılması çok önem arz ediyor. Çocukların gençlerin olduğu her alanda biz de varız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Avrupa'nın en önemli spor alt yapılarından birine sahip olduğunu belirten Bakan Bak, "Bu tesislerde gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirecek antrenörlerin, yöneticilerin ve çocukların eğitimleri başta olmak üzere önemli bir süreç başlıyor. Anadolu'nun dört bir yanında şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz. Ülkemizin gelişen altyapısı çok önem arz ediyor. Başarıların sürdürülebilir olması için sayın bakanımla daha önce spor liseleri ortak yönetimi çalışmasını yürütmüştük. Yüzme bilmeyen kalmasın projesinde 7,5 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Yetenek taramasıyla uzmanlar tarafından yeni yetenekler bulduk 6 milyon çocuğumuza yetenek taraması yaptık. Türk futbolunun gelişmesine önem veriyoruz. Bu süreç içinde okullarımızdaki, ilk okullardaki öğretmenlerimize futbol temel eğitimi verilecek. Orta okullardaki öğretmenlerimize biraz daha geliştirilmiş eğitim verilecek. Bu süreç çok önemli. Bunların karşılığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu tesislerde büyük isimler yetişmeli"

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Sürdürülebilirliğinin öneminin altını çizen Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Voleybol lisesi ile sonuçları ortaya koyduk. Diğer federasyonlar bazında da yakından takip edeceğiz. Futbol akademisi çerçevesindeki öz kaynak düzenini ortaya koymamız gerekiyor. Gençlerin spor yapmasını arzu ediyoruz. Burada kulüplerin iş birliği çok önemli. Süper Lig'deki takımların akademik yapısı da çok önemli. Avrupa'nın en yeni tesislerine sahibiz. Çocuklarımızın uluslararası arenada bizleri temsil etmesini arzu ediyoruz. Gençleri çok iyi anlayan bir Cumhurbaşkanımız var. Bu tesislerde büyük isimler yetişmeli. Yeni Arda Güler'leri, Arda Turan'ları yetiştirmek istiyoruz. Uluslararası arenada Türk futbolunun hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her noktada destek vereceğimizi belirtmek istiyoruz. Bakanlık olarak üstümüze düşeni yapacağız."

Bağımlılık ve obeziteyle mücadelenin bakanlık için önemine vurgu yapan Osman Aşkın Bak, "Uyuşturucu ile kötü alışkanlıklarla mücadele ediyoruz. Çocukları salonlara, sahalara, tesislere yönlendirirsek daha güçlü bir toplum yapısına kavuşmuş olacağız. Bu protokolü destekliyoruz. Bize düşen görevi takip edeceğiz. Amacımız güzel ülkemizin gençlerine spor kültürünü aşılamak, sağlıklı bireyler yetiştirmek. TFF Başkanına ve ekibine de teşekkür ederiz. Bu protokolün ülkemizin geleceği olan gençlere, çocuklara hayırlı olmasını diliyorum. Gelecekte güçlü bir Türkiye spor altyapısıyla, tesisleriyle gurur duymak istiyoruz. Futbol altyapısıyla da oyuncu yetiştiren, oyuncuları dünyanın önemli kulüplerine gönderen bir Türkiye istiyoruz. Hepimizin bu sorumluluğu almasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, iki bakana arkalarında isimlerinin yazılı olduğu 10 numaralı Milli Takım formasını hediye etti.

Futbol Gelişim Projesi İş Birliği Protokolü imza töreninin ardından katılımcılar, Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Meral-Celal Aras Spor Lisesi'ni de ziyaret etti.