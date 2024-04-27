Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli boksörleri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nu kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 52 kiloda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile 66 kiloda altın madalyanın sahibi olan Busenaz Sürmeneli'yi yürekten kutluyorum. Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan Buse Naz Çakıroğlu'nun ve kariyerinde tek eksik altın madalyayı tamamlayan Busenaz Sürmeneli'nin başarılarının devamını diliyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz."