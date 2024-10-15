Gençlik ve Spor Bakanı, Öğrenci Topluluklarına 120 Milyon TL Bütçe Ayıracak

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Genç Ofis Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Üniversitelerdeki öğrenci toplulukları çok daha büyük hedeflere ulaşabilmesi için biz de kampüslerde ve Türkiye'de bu projelerin hayata geçmesi için çalışacağız. Bu projeler için eğitim yılı içerisinde toplamda yaklaşık 120 milyon TL'lik bir bütçe ayırdık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Üniversite Öğrenci Topluluğu İş Birliği ve Destek Programı (UNİDES) Projesi Lansman Programı kapsamında, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 'Genç Ofis Açılış Töreni'nde üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Bakan Bak'a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erhan Özden eşlik etti. Buradaki konuşmasında, üniversiteli gençlerle birçok ortak proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Bak, "Üniversitelerdeki gençlerimizin projelerine destek vermek gerçekten çok kıymetli. Özellikle de Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tematik bir üniversite. Hocamızla da konuştuğumuzda yaklaşık 1500 öğrenciye sahip çok özel bir üniversite. Nitelikli, kapasiteli bir üniversite ve özellikle de buradaki yetenekli gençlerimizin sanatta, müzikte gösterdikleri uluslararası çapta başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyoruz. Üniversitenin bu yapısı sizleri çok özel kılıyor. Biz tabii genç ofislerimizle, gençlik merkezlerimizle, Türkiye'nin dört bir yanında, gençlerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Hizmetlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Onlarla beraber yine pek çok aktiviteyi gerçekleştiriyoruz. Spordan sanata, müziğe, dene-yap atölyelerinden teknolojiye kadar pek çok konuyu lisan öğrenmeye kadar da desteğimizle ilgili projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu açılan 134'üncü 'Genç Ofisimiz.' Üniversitelerin içerisinde bu ofisleri açtık. Bu ofisler; gençlerimizin hayata hazırlanma süreçlerini, onlara rehberlik eden, vizyon katan ve toplum içinde bir konum edinmelerine destek olan önemli merkezler olarak görev yapıyorlar" diye konuştu.

'GENÇ OFİSLERİMİZİN PAYDAŞ OLARAK KULLANILMASINI İSTİYORUZ'

Bakan Bak, ÜNİDES projesi kapsamında bakanlık tarafından sağlanan maddi imkanların artarak devam edeceğini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bizlerin yaptığı projelere veya sizlerin talep ettiği projeleri önerilerinizi paylaşacağınız ortamlar olacak. Biz ÜNİDES projemizle onların projelerine yardımcı olmak ve kaynak aktarmak istiyoruz. Arkadaşlarımızın projeleri içerisinde güzel anekdotlar, güzel projeler var. Ben gerçekten memnun oldum. Üniversitelerdeki öğrenci toplulukları çok daha büyük hedeflere ulaşabilmesi için biz de kampüslerde ve Türkiye'de bu projenin hayata geçmesi için çalışacağız. Bunun için bu projeler için toplamda eğitim yılı içerisinde yaklaşık 120 milyon TL'lik bir bütçe ayırdık. Biz dönemsel olarak baktığınız zaman da eğer 4 dönem varsa 30'ar milyon TL vereceğiz. Yerel projeler de 20 bin lirayla 50 bin TL arasında, ulusal projelerde 50 bin lirayla 100 bin TL arasında yine daha fazla özellikleri varsa bu projelerin daha fazla katkı vererek bunları uygulamak istiyoruz. Bu projelerin uygulamasında Genç Ofislerimizin paydaş olarak kullanılmasını istiyoruz. Siz talep edeceksiniz. Bu güzel projelerle hep birlikte toplumun yüreğini ısıtan, toplumun katmanlarına dokunun, engelli çocuklara ve yaşlarımıza dokunan ortak projelerle destek vereceğiz ve Sürdürülebilir olması için üniversitedeki gençlerimizin sosyal hayat içerisindeki konulara değinmelerine, onlarla beraber projeler üretmelerini istiyoruz" dedi.

Bakan Bak, kurulan stantlarda öğrencilerle sohbet ettikten sonra üniversite binasındaki 'Genç Ofis'in açılışını gerçekleştirdi.