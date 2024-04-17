Gençlik ve Spor Bakanı Fenerbahçe'yi Tebrik Etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe'yi tebrik etti. Bakan Bak, gelecek sezon için sarı-lacivertli ekibe başarılar diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali 3. maçında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i mağlup ederek 2023 - 2024 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutluyorum. Euroleague şampiyonluğunun ardından Süper Lig'de de mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekibe gelecek sezon için başarılar diliyor, Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i de final serisindeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." - İSTANBUL