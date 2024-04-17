Gençlik ve Spor Bakanı Fenerbahçe'yi Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali 3. maçında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i mağlup ederek 2023 - 2024 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutluyorum. Euroleague şampiyonluğunun ardından Süper Lig'de de mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekibe gelecek sezon için başarılar diliyor, Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i de final serisindeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." - İSTANBUL