Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Iğdır Şehir Stadyumunun açılışına katıldı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye spor tesisleri devrimi yaşamaktadır, 40'a yakın stadyumu tamamlayan 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edecek kapasiteye erişen, dünyanın UEFA ve FIFA standartlarında en modern stadyumlarına sahip bir ülke Türkiye." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Iğdır'da gelen Bak, kapasitesi arttırılan Iğdır Şehir Stadyumunun açılışına katıldı.

Bak, açılışta yaptığı konuşmada, özel bir gün için Iğdır'a geldiklerini ve butik bir stadyumun açılığını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu döneminde başlayan süreci devam ettirerek şehre yakışan, yaklaşık 6 bin kapasiteli butik bir stadyumun açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Bak, "Tabii çok şey değişti Iğdır'da, vekilimiz (AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz) konuşmasında da ifade ettiği gibi Iğdırspor'a el atınca Bal Ligi'ndeki takımı, kademe kademe emek vererek şehirle bütünleşerek yatırımlar yaparak, özellikle altyapı için tesisler için yaptığı yatırımlarıyla, takımın yükselişi noktasında getirdiği teknik heyetlerle, yaptığı çalışmalarla, şehre verdiği dinamizmle güzel bir hikaye yazdı." dedi.

Bak, Türkiye'nin spor tesisleri anlamında devrim yaşadığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski bir futbolcu olması, gençlik çalışmaları içerisinde bulunması bizim için çok büyük bir avantaj. Türkiye spor tesisleri devrimi yaşamaktadır, 40'a yakın stadyumu tamamlayan 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edecek kapasiteye erişen dünyanın UEFA ve FIFA standartlarında en modern stadyumlarına sahip bir ülke Türkiye." diye konuştu.

AK Parti Iğdır Milletvekili ve Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz'ün spora büyük destekler verdiğini anlatan Bak, "Gerçekten vekil olmadan önce de spor kulübü ile ilgilenirken daha önceki süreçlerde de hakikaten spora büyük destekler veren, sponsorluk yapan gençlerin başta uyuşturucu, dijital bağımlılık, kötü alışkanlıklar, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalması için çaba gösteren tabii Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi gençleri topluma zarar veren bu kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Bunun da ilacı, bunun da yolu spor, spora yönlendirmek. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak şehrimize bu güzel eseri kazandırırken tabii kulüple iç içe, şehirle iç içe güzel bir butik bir eser ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

"Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor"

Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'yla, inşaatı devam eden çok amaçlı spor salonuyla diğer yapılan halı sahalarla ve gelecekte yapacağımız diğer spor tesisleriyle, gençlik merkezleriyle Iğdır'ı bambaşka bir yere taşımak için çalışıyoruz. Vekilimiz ve il başkanımız da toplantıda ifade etti. Gençlerin ilgiye ihtiyacı var, gençlere bir hedef koymak gerekiyor. İl başkanımız 'Iğdırspor gençlerin spor vasıtasıyla umudu ve ışığı' diye ifade etti. Gerçekten öyle burada pırıl pırıl altyapıda U12'den U19'a kadar takımlar var. 150'ye yakın sporcunun yer aldığı diğer branşlarda da öncelikle basketbolda yatırımlar yapıldı. Güzel işler oldu olmaya da devam edecek. Biz de bunun şahidiyiz. İnşallah Iğdır'a daha fazla şeyler yapmayı öngörüyoruz.

Cumhurbaşkanımız gerçekten önemli spor aktivitelerini ülkemize kazandırmak yolunda bizlere talimatları var. İşte Konya'da yapılan İslami Dayanışma Oyunlarını başarıyla gerçekleştirdik, yine UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'da oynattık, bu yıl Avrupa Ligi finali İstanbul'da olacak. 2027'de Konferans Ligin finali İstanbul'da olacak. Yine dediğim gibi 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası İtalya ile beraber Türkiye tarafından organize edilecek. Voleybolda Avrupa Şampiyonası İstanbul'da olacak, yine diğer branşlarda güreşte, karatede, tekvandoda dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları Türkiye'de yapılacak. 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da, dolayısıyla Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor."

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübünün güzel bir hikaye yazdığını dile getiren Bak, "Sporculara başarılar diliyorum, gerçekten Iğdır güzel bir hikaye yazıyor. Ben bu hikayenin sonunun güzel olacağını, geleceğin Iğdır'ın gençleri için güzel olacağına yürekten inanıyorum. Biz de diyoruz ki, ülkemizi seveceğiz, vatanımızı seveceğiz, Iğdır'ı seveceğiz, Türkiye'yi seveceğiz, sporla beraber gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Tekrar Iğdır yeni stadyumu 6 bin kapasitesiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Bak, Iğdır Valisi Fırat Taşolar, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Iğdır Milletvekili ve Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz, siyasi parti temsicileri, kurum müdüleri ve sporcular stadın açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Bak ve beraberindekiler, stadı gezerek futbolseverleri selamladı, daha sonra Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK maçını izledi.