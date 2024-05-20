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Gençlik ve Spor Bakanı Aysel Önder'i Tebrik Etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Japonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alma başarısı gösteren milli sporcu Aysel Önder'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Japonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alma başarısı gösteren milli sporcu Aysel Önder'i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Japonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre T20 kategorisinde 55.19'luk derecesiyle Avrupa rekoru kırarak gümüş madalya kazanan milli özel sporcumuz Aysel Önder'i tebrik ediyorum. Aysel Önder, elde ettiği başarıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na da kota almayı başararak bizlere çifte gurur yaşattı. Sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği geçen paydaşlara teşekkür ediyor, kendisine mücadele edeceği Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Japonya Paris Dünya Spor Güncel Haberler

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