Gençlerin derbisinde kazanan Galatasaray! Herkes Fenerbahçe'nin yediği golü konuşuyor - Haberler

Gençlerin derbisinde kazanan Galatasaray! Herkes Fenerbahçe'nin yediği golü konuşuyor
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Kadıköy'de oynanan U19 Gelişim Ligi derbisinde kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıların ilk golünde büyük bir hata yapan sarı-lacivertlilerin kalecisi Ertuğrul Çetin sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılılarda ise eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza, performansıyla övgü aldı.
U19 Gelişim Ligi 24. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
GALATASARAY LİDERLİĞİNİ PERÇİNLEDİ
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Emirhan Kayar, 39. dakikada Taha Aydınlı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 74. dakikada Umut Yaşar Keçeci'den geldi. Sarı-kırmızılılar, puanını 79'a yükselterek en yakın rakibi Beşiktaş ile arasındaki farkı 6'ya çıkardı ve liderliğini perçinledi.
GENÇ KALECİDEN BÜYÜK HATA
Galatasaray'da Emirhan Kayar'ın attığı golde, Fenerbahçe'nin kalecisi Ertuğrul Çetin'in hatası sosyal medyada gündem oldu. Islak zeminin azizliğine uğrayan ve topu elinden kaçırarak bacak arasından gol yiyen Çetin, yaptığı hata sonrası oldukça üzüldü. Genç kaleciye sosyal medyada taraftarları destek çıkarken, bir grup taraftar da mağlubiyetin faturasını Çetin'e kesti.