Gençlerbirliği-Trabzonspor: 4-3

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Murat Altan

GENÇLERBİRLİĞİ: Velho - Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 84 Abdurrahim Dursun), Oğulcan Ülgün, Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+3 Samed Onur), Koita (Dk. 90+4 Dilhan Demir)

TRABZONSPOR: Onana – Pina, Savic (Dk. 40 Serdar Saatçı), Batagov, Arif Boşluk(Dk. 64 Cihan Çanak), Bouchouari, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, Sikan (Dk. 64 Olaigbe), Augusto

GOLLER: Dk. 5 Goutas, Dk. 31 Tongya, Dk. 52 Oğulcan Ülgün, Dk. 58 Koita ( Gençlerbirliği ) - Dk. 45+2 ve Dk. 50 Augusto, Dk. 67 Muçi (P) ( Trabzonspor )

SARI KARTLAR: Metehan Mimaroğlu ( Gençlerbirliği ) - Sikan, Pina ( Trabzonspor )

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri; 5'inci dakikada Goutas, 31'inci dakikada Tongya, 52'nci dakikada Oğulcan Ülgün ve 58'inci dakikada Koita'dan attı. Trabzonspor'un gollerini 45+2 ve 50'nci dakikada Augusto ile 67'nci dakikada penaltıdan Muçi kaydetti.

5'inci dakikada öne geçti. Sol kanattan kazanılan kornerde Göktan ortaladı. Goutas'ın kafa vuruşunda top uzak direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

31'inci dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Göktan'ın pasıyla ceza alanına giren Oğulcan'ın yerden çevirdiği topa Tongya yakın mesafeden dokunarak ağları havalandırdı: 2-0.

35'inci dakikada Gençlerbirliği yine sol kanattan etkili geldi. Metehan'ın uzak direğe çevirdiği topu Pereira indirdi, Koita'nın geriye çıkardığı pasta Göktan'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta sol alt köşeye giden topu Onana parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

45+2'nci dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Pina ortasını yaptı. Augusto'nun uçarak yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

50'nci dakikada Trabzonspor eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Muçi'nin ceza alanına gönderdiği ortada, kale sahası önünde iyi yükselen Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

52'nci dakikada Gençlerbirliği hemen karşılık verdi. Sol kanattan gelişen atakta Metehan'ın taç çizgisi önünden son çizgiye inip arka direğe ortaladı. Gerilerden gelen Oğulcan düzgün bir kafa vuruşuyla topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 3-2.

58'inci dakikada Gençlerbirliği farkı yeniden 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Göktan, kale alanı ön çizgisine doğru etkili bir orta gönderdi. Savunma arasından iyi yükselen Koita, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 4-2.

61'inci dakikada ceza sahası içinde son çizgiye inen Tongya'nın pasıyla Göktan, penaltı noktası sağında topu kontrol edip sağ ayağının üstüyle vurdu, meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.

66'ncı dakikada, Trabzonspor penaltı kazandı. Sol kanattan hızlı gelişen son çizgiye inen Zubkov, kale alanına doğru sokulmak isterken Thalisson'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

67'nci dakikada Muçi sağ ayağının içiyle topu kendi sağına yerden sert gönderdi. Kaleci Velho köşeyi tahmin etse de gole engel olamadı: 4-3.

72'nci dakikada Göktan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Metehan'ın kafayla arkaya aşırttığı topa kale ağzında boş kalan Tongya sağ ayağıyla dokundu. Yakın mesafeden ağlara giden golün ardından hakemler santrayı gösterdi ancak pozisyon için inceleme kararı alındı. Var uyarısı sonrası Tongya'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.