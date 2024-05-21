Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkan Adayı Murat Şamil Şen Projelerini Açıkladı

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkan Adayı Murat Şamil Şen, "Biz iyi niyetli muhalefetiz. Biz camiamızın ve kulübümüzün hedeflerine ulaşması için çalışıyoruz" dedi

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde geçtiğimiz ay gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık yarışını kaybeden Murat Şamil Şen yeniden aday olacağını bildirdi. Projelerinin hazır olduğunu ifade eden Şen, "Biz iyi niyetli muhalefetiz. Biz camiamızın ve kulübümüzün hedeflerine ulaşması için çalışıyoruz. Bizim kendi hedeflerimiz var. Gençlerbirliği'nin, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri yapmak. Süper Lig'de kalıcı, şampiyonluğa oynayan, Avrupa kupalarını kovalayan ve ilk beşi hedefleyen bir sürece sokmaktır" şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği'nin hak ettiği yere gelmesini istediklerin belirten Murat Kamil Şen, "Bütün projeler birbirine bağlı. Onun için de taraftarın gelişiminden tutun Ankara'daki bütün kurumlara ulaşarak onlarla işbirliği yapıp çok doğru projeler yönetmek için yapılmış altyapılar vardır. Bundan sonra her ay bir projemizi anlatacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA