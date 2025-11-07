Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i 2-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Gereksiz bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getiren RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Yine deplasmanda bir 45 dakikayı harcadık diyebilirim. Ligimiz çok sert. 45 dakika yetmiyor. Belki diğer maçlarda da söylediklerimin aynısını söylüyorum şu anda ama gerçek bu. İkinci yarı çok iyi bir oyun oynadık ama yetmedi. Mağlup olduk. Çok gereksiz bir mağlubiyetti" diye konuştu.

'BENİM AÇIMDAN YÜZDE 100 PENALTIYDI'

Maçın son dakikalarında yaşanan ve VAR' da incelenip verilmeyen penaltı pozisyonunu da değerlendiren Şahin, "Benim açımdan yüzde 100 penaltıydı. Çünkü futbolcunun kolu bağlı değil kolu açık. Vücut alanını büyütüyor. O yüzden benim açımdan pozisyon penaltıydı. Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum ama orada 2 hocaya (Volkan Demirel ve kendisini kastederek) sarı kart verilmesi kadar saçma bir olay olamaz. Eğer futbolu gerçekten geliştirmek istiyorsak bir yurtdışına, Avrupa'ya baksınlar orada iki hoca pozisyonu değerlendiriyor. Benim Volkan hoca ile tartışmam zaten olamaz. Hakem gelip ikimize de sarı kart veriyor. Aslında çok saçma" ifadelerinde bulundu.

VOLKAN DEMİREL: OYUNCULARIM ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ GÖSTERDİLER

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel ise, "Öncelikle takımı tebrik ediyorum. Ne dediysem yapmaya çalışan her şeye açık bir takım var. Bu da gerçekten bir hoca için çok önemli bir şey. Size inanan ve söylediğiniz şeyleri gerçekleştirmeye çalışan bir takım var. Çok fazla çalışma fırsatımız olmadı ama fiziksel anlamda iyi bir takıma karşı oynadık. Oyuncularım elinden gelen her şeyi gösterdiler. Top bizdeyken 3 stoper konumuna geçtik. Top rakipteyken 4'lü sisteme döndük. Maç sonunda 4-5-1 formasyonuna döndük. Ne dediysem harfi harfine yapmaya çalıştılar. Galibiyet bizim için çok önemliydi. Bu galibiyet bize ilaç gibi gelecek. Şimdi milli takım arası var. Fiziksel olarak çok öne çıkmamız gerekiyor. İyi bir kamp süreci geçirip devam edeceğiz. Galatasaray maçında da inşallah daha ön plana çıkan Gençlerbirliği izletmek istiyoruz" dedi.

Gençlerbirliği'nde çok güzel bir ortam olduğunu da ifade eden Demirel, "İnşallah bu stadı dolduracağız. Ama hedefimiz seneye 19 Mayıs Stadı'nda 52 bin kişiye karşı daha büyük bir kapasiteye Ankaralıları maça çekmek istiyoruz. Tüm çocukları Gençlerbirlikli yapmak istiyoruz. Hedefim benim bu. İnşallah bunu başarırım" diye konuştu.