Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Okul Sporları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Gençler Kız-Erkek Badminton Grup Müsabakaları, Ağrı'da başladı.

Merkez 2 bin 500 Kişilik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, 10 ilden yaklaşık 150 sporcu, antrenör, öğretmen ve idareci katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, törende yaptığı konuşmada, gençlerin sporu sevmesi ve spora teşvik edilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Bu tür karşılaşmaların, hem sporcuların gelişimine katkıda bulunduğunu hem de keyifli vakit geçirmelerini sağladığını belirten Din, "Sporun tabana yayılması, başarılı sporcuların hem milli takımlara hem de kulüplere kazandırılması açısından bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Üç gün boyunca Ağrı'da devam edecek müsabakalarda farklı illerden gelen sporcuları, antrenörleri ve idarecileri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Din, müsabakalarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, sporculara, antrenörlere ve hakemlere başarılar diledi. Açılış törenine, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Spor Şube Müdürü Turan Tunç, Badminton İl Temsilcisi Nevzat Alpaslan, sporcular, antrenörler ve idareciler katıldı. Organizasyon, 26 Şubat Pazartesi günü sona erecek. - AĞRI