Genç Tekvandocu Bilge Han Kunter, Avrupa 3'üncüsü Oldu

İZMİR'de yaşayan ve 8 yaşında tekvando sporuna başlayan Bilge Han Kunter (16), Sırbistan'ın Niş kentinde yapılan Multi Avrupa Oyunları'nda 3'üncülük elde edip kota alarak milli sporcu olmaya hak kazandı. Milli Takım adına 11-14 Aralık'ta Kosova'da düzenlenecek Avrupa Ümitler Şampiyonası'na katılacak olan Kunter, "Tekvandoya annem sayesinde başladım. Şu an hayatımda çok büyük yeri var. Başka bir sporu yapamazdım" dedi.

Gaziemir ilçesinde yaşayan tekvandocu Bilge Han Kunter, 28-31 Ağustos 2025 tarihlerinde Sırbistan'ın Niş kentinde yapılan Multi Avrupa Oyunları'nda Avrupa 3'üncüsü oldu. Bu şampiyonada elde ettiği başarıyla kota alan Kunter, milli sporcu olmaya hak kazandı. Bilge Han Kunter, Milli Takım adına 11-14 Aralık'ta Kosova'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Özel bir lisede 12'nci sınıf öğrencisi olan Kunter, Sırbistan'da büyük bir gurur yaşadığını belirtip Kasım 2023'te de Bosna Hersek'te Avrupa 3'üncüsü olduğunu söyledi. Tekvandoyu çok sevdiğini belirten Bilge Han Kunter, "Tekvandoya annem sayesinde başladım. Gaziemir'e ilk taşındığımızda belediyenin kulübü olduğunu duymuş. Beni ağabeyimle beraber tekvandoya o yazdırmıştı. Şu an hayatımda çok büyük yeri var. Başka bir sporu yapamazdım" diye konuştu.

'HEDEFİM ŞAMPİYONLUK'

Öğrenim hayatına beden eğitimi ve spor ya da antrenörlük eğitimi bölümlerinden birinde devam etmek istediğini dile getiren Kunter, "İleride kendi spor salonumu açmayı hayal ediyorum. Önceden tekvando sporundan korkuyordum. Çok sakatlıklarım oldu ama artık tecrübeliyim. Sırbistan'da ilk rakibim Türk'tü. İyi dövüşüyordu ama bir sıkıntı olmadı. İkinci rakibim Bosna Hersekli'ydi. Maç çok uzun sürdü, yorucuydu. 3 raunt devam etti. En son Yunanlı rakibime nakavt olup, 3'üncü oldum. Aralık'ta Kosova'ya gideceğim. Kulübümü ve Türkiye'yi temsil edeceğim. Hedefim şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

'FUTBOLDAN SONRA EN FAZLA LİSANSLI SPORCUYA SAHİP BRANŞ TEKVANDO'

Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı Antrenörü Volkan Yalçınkaya, Bilge Han ile yaklaşık 8 yıldır birlikte çalıştıklarını söyledi. Çok küçük yaştan beri bu sporla ilgilenen sporcularının başarılar elde ettiğini vurgulayan Yalçınkaya, "Uzun vadeli ve disiplinli çalışmanın meyvelerini toplamaya başladık. Daha önce Türkiye şampiyonalarında dereceler elde etmişti. 2023 yılında Bosna Hersek'te Avrupa Başkanlık kupasında 3'üncü oldu. Hem ülkemizi hem Gaziemir Belediyesi'ni Avrupa'da temsil edecek. Gaziemir Belediyesi olarak 6 yaşından itibaren çocukları almaya başlıyoruz. Tekvando branşı ülkemizde futboldan sonra en fazla lisanslı sporcuya sahip branştır. Gaziemir'de de kayıtlı 3 bine yakın sporcumuz var. Aktif olarak en az 300 sporcu ile çalışmalara devam ediyoruz. İl, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarına giden sporcularımız var. Bu yıl içinde Avrupa şampiyonumuz vardı Estonya'da. Orada 7 sporcu ile katıldık, Gaziemir Belediyesi olarak. 7 sporcudan 4'ü Avrupa şampiyonluğu, 2'si de 2'ncilik elde etti" dedi.

'KULÜBÜMÜZ 9 BRANŞTA BİNLERCE ÇOCUĞA HİZMET VERİYOR'

Gaziemir Belediyesi Meclis Üyesi Tahir Türkbay da "Gaziemir'de gençlerimizin kötü alışkanlıklar edinmemesi için Belediye spor kulübümüz 9 branşta binlerce çocuğa hizmet veriyor. Bu çocuklar arasında şampiyon olup bizi, ailelerini ve ilçemizi onurlandırıyorlar. Onların geleceği için her fedakarlığı yapmaya hazırız" diye konuştu.