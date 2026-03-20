Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Güncelleme:
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kars 36 Spor’un 20 yaşındaki futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı, bayram tatili için gittiği İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Kars 36 Spor forması giyen 20 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı, bayram tatili için geldiği İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcunun kulübünden de başsağlığı mesajı paylaşıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Kundakçı'nın sevenleri ve takım arkadaşları yasa boğarken, acı haber, bölgede de derin bir üzüntüyle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Kızıltepe
