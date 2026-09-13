Gemisini kurtaran kaptan! Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın füzesiyle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0 kazandı.

GALATASARAY'IN GOLÜ İPTAL

15. dakikada Galatasaray'ın golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Torreira'nın uzaktan vuruşunda kaleci Serhat'tan seken topa altıpas üzerinde Deniz Gül dokundu. Bu pozisyon sonrasında penaltı noktasının sol tarafında topla buluşan Leao, bekletmeden meşin yuvarlağın dibine girdi. Zoukrou'nun uzaklaştıramadığı topu Deniz Gül, altıpas içinde kafa vuruşuyla tamamladı. Hakem Atilla Karaoğlan, sonrasında VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi. Karaoğlan, Torreira'nın şutu sonrası Deniz Gül'ün kaleci Serhat'a faul yaptığını gerekçe göstererek golü iptal etti.

SARA'NIN ŞUTU İSABETLİ OLMADI

31. dakikada Leao'nun pasında sol kanatta topla buluşan Deniz Gül, Zoukrou ve Maglica'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Uzak direkten dönen topu ceza yayı içinde önünde bulan Sara'nın vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

KOCAELİSPOR DİREĞE TAKILDI

38. dakikada Aye'nin pasında topla buluşan Agyei, sol kanattan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak, yakın direğe çarpıp auta gitti.

LEAO NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasının gerisindeki Yunus Akgün'e pasını aktardı. Yunus'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Leao'nun vuruşunda top yandan auta çıktı.

SERHAT'TAN ÜST ÜSTE ŞIK KURTARIŞLAR

45+1. dakikada sağ kanattaki Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Leao, ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Portekizli oyuncunun vuruşunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı kurtardı. 45+2. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GALATASARAY KAPTANI İLE ÖNDE

Galatasaray aradığı golü 71. dakikada kaptanı Abdülkerim Bardakcı ile buldu. Milli oyuncunun uzak mesafeden sert şutu kaleci Serhat'ın müdahale isteğine rağmen ağlarla buluştu.

GALATASARAY YENİDEN LİDER

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte 13 puana yükselen Galatasaray, yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Kocaelispor ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.