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Mete Gazoz Meksika'da bronz madalya kazandı: Millilerin madalya sayısı 15'e çıktı

Mete Gazoz Meksika'da bronz madalya kazandı: Millilerin madalya sayısı 15'e çıktı
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2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalya kazandı.

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalya kazandı.

YARI FİNALDE KAYBETTİ, BRONZU KAPTI

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Mete, Saltillo kentindeki organizasyonda yarı finalde Japon Junya Nakanishi'ye 6-0 yenildi.

Mete, 3'üncülük maçında karşılaştığı Fransız Jean-Charles Valladont'u 6-0 mağlup ederek erkekler klasik yayda bronz madalyanın sahibi oldu.

MİLLİLERİN MADALYA SAYISI 15’E YÜKSELDİ

Erkekler klasik yayda yarışan Ulaş Berkim Tümer ve kadınlar makaralı yayda atış yapan Hazal Burun, organizasyona çeyrek finalde veda etti.

Ay-yıldızlı sporcuların 2026 Okçuluk Dünya Kupası'ndaki madalya sayısı, 15'e (4 altın, 7 gümüş, 4 bronz) yükseldi.

Kaynak: AA
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