Geleneksel Oyunlar Tırı, deprem bölgesindeki çocuklar için yolcu edildi

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Geleneksel Oyunlar Tırı'nın deprem bölgesindeki illere yolcu edilmesiyle ilgili, "Çocuklarımız sadece ellerinde telefon, tablet, bilgisayar ile değil, bu güzel oyunlarla da hoşça vakit geçirilebildiğini görecek." dedi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde çeşitli aktivitelerde bulunmak üzere Ankara'dan yolcu edildi.

Yüzlerce çocuğun federasyon merkezindeki geleneksel oyunlar şenliğine katıldığı uğurlama töreninde konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünya Etnospor Birliği olarak bütün dünyada geleneksel sporların yaygınlaşması, popülerleşmesi, özellikle genç nesillere aktarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Geçen hafta Rusya'da 7. Etnospor Forumu'nun yüksek bir katılımla gerçekleştirildiğini hatırlatan Erdoğan, "30'u aşkın ülkeden uzmanlarla geleneksel sporların geleceğini konuştuk. Dünya Etnospor Birliği olarak bizim birkaç yıldır yollarda olan, Anadolu'yu gezen bir "Etno tır"ımız vardı, o tırımız da özellikle deprem bölgesinde çokça zaman geçirdi. O tırımız gittiği yerlerde çocukların ve gençlerin çok güzel teveccühüne mazhar oluyor, şimdi ikinci tır Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzdan yola çıktı." diye konuştu.

"Bu kültür ihyasına destek veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Daha çok çocuk oyunlarını merkeze alan bir tır, önce deprem bölgesini ondan sonra inşallah bütün Anadolu'yu gezecek. Çocuklarımız bu geleneksel oyunlarla tam da bu yaşlarda karşılaştığı zaman bu oyunlardan çok keyif alıyor. Sadece ellerinde telefon, tablet, bilgisayar ile değil, bu güzel oyunlarla da hoşça vakit geçirilebildiğini görecekler. Biz aslında tecrübeyle sabit biliyoruz, onun için çocuklarımıza 'Neden bu çocuklar bu kadar çok ekran karşısında vakit geçiriyor, neden dışarı çıkmıyorlar, oynamıyorlar' dersek, çocuklarımıza haksızlık ederiz. Biz bu imkanları onların ayaklarına götürmek durumundayız, okul bahçelerine, şehir meydanlarına götürmek durumundayız. İnanın çocuklar bu oyunlarla karşılaştıkları zaman o ekran başında geçirdikleri vakitlere bu oyunlarla ve arkadaşlarıyla geçirdikleri vakitleri muhakkak tercih ediyor. Onun için Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum."

"Mesele geleceği kendi kimliğiyle inşa etme mücadelesi"

Geleneksel oyunların yaşatılmasının önemli bir mesele olduğunu belirten Erdoğan, "Bu mesele basit bir mesele değil, oyundan ibaret gibi görürseniz yanlış anlaşılmış olur. Bu mesele bir milletin, bir ülkenin kimliğini yeniden kuşanıp geleceği kendi kimliğiyle inşa etmesi mücadelesidir, bunu biz bütün dünya milletlerinin hakkı olarak görüyoruz. Geleneksel oyunlar sadece Türkiye'nin değil, Japonya'nın da Arjantin'in de Moğolistan'ın da Kazakistan'ın da Senegal'in de meselesi, bu yitmeye yüz tutmuş kimliklerini yeniden kuşanmak, yeni nesillere aktarmak meselesi, inşallah bunda muvaffak oluruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların bu şenlikte ne kadar güzel vakit geçirdiklerini gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Çocukların ilgisini gördüğümüz zaman bu yapılan işin gerçekten başarıya ulaşacağını görüyoruz. Onun için basın mensuplarımıza da son dönemde geleneksel sporların izlettirilmesiyle ilgili katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu tırımızın da serüveninin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ulaşacağı yüz binlerce çocuğumuzun kendi kimliklerinden yabancı yetişmemesi için büyük bir misyonu ifa edecek olmasından dolayı heyecanlı olduğumu paylaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı: "Çocuklarımız için oyunlar, en güçlü iyileştirici ve teselli aracı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da oyun tırının deprem felaketinin ardından bölgedeki çocukların umut, neşe ve dayanışma içerisinde olmasına katkı sağlayacağını aktararak, "Şunu iyi biliyoruz ki sadece yaraları sarmak yetmez. Özellikle çocuklarımız için oyunlar, en güçlü iyileştirici ve teselli aracı olacaktır. Bu da bu tır ve bu etkinlikler vesilesiyle gerçekleşmiş olacak." dedi.

Asırlardır Anadolu topraklarında oynanan oyunların sadece eğlencelik değil, aynı zamanda toplumsal değerlerin artırıcısı olduğuna da işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu oyunlar çocuklarımıza dayanışmayı öğretecek, paylaşmayı pekiştirecek, sabretmeyi, düşünmeyi ve iş birliği içerisinde olmalarını sağlayacaktır. Yine bu tır, aynı zamanda milletimizin vicdanını ve vefasını da taşıyor olacak. Asrın felaketinde büyük bir dayanışma örneği sergileyen aziz milletimiz bu özelliğiyle tarih boyunca karşılaştığı bütün zorlukları aşmasını bilmiştir. Bu oyun tırının götürdüğü asırlık oyunlarla, yarınımızın umut tomurcukları, sevgili çocuklarımızın tertemiz kalplerine de dokunulacaktır."

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının Türkiye Yüzyılı hedefleriyle donatıldığına dikkati çekerek, bu yolda en büyük kaynağın çocuklar olduğunu vurguladı.

Bu projenin ve şenliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus'a teşekkür eden Yumaklı, "Sadece bu proje nedeniyle değil, geleneksel sporların, oyunların yaşatılması ve unutulmaya yüz tutmuş etkinliklerin gün yüzüne çıkarılması çabası için de tebrik ediyorum. Elbette sadece bizim çocuklarımız için değil, dünyada şu anda Gazze başta olmak üzere zulüm altındaki bütün coğrafyalardaki tüm çocukların yüzlerinin gülmesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus ise çocukların temel eğitiminin aileden başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocukların ikinci temel öğretileri ise sokaklarında oynadıkları geleneksel oyunlardır. Federasyon olarak geleneksel oyunlarımızı yarının geleceği çocuklarımız başta olmak üzere tüm toplumumuza tekrar hatırlatmayı, geleneksel oyunlarımızı ve sporlarımızı daha büyük kitlelere ulaştırmayı hedef olarak görüyor ve geleneksel sporlarımızın hak ettiği yere gelmesi için aşkla çalışıyoruz."

Bu yıl federasyon bünyesine katılan oyunları Türkiye genelinde tanıtmak için bir seferberlik başlattıklarını belirten Turus, "Mas güreşi, eğir oyunu, onikitaş oyunu, halat çekme oyunu gibi oyunlarımızı tanıtmak için Geleneksel Oyunlar Tırı'mızı öncelikle deprem bölgesindeki illerimize daha sonra da 81 ilimize götürüp meydanlarda çocuklarımızla buluşturacağız. O illerden bireysel sporcularımızı seçeceğiz ve o illerde geleneksel sporlar kulüplerimizi oluşturmak için altyapı oluşturacağız. Tırımızda çocuklarımızı sevindirecek hediyeler de bulunmakta. Bir tır dolusu mutluluğu inşallah deprem bölgesine göndereceğiz." diye konuştu.