Gaziantep, Spor Turizmiyle Ekonomisini Güçlendirecek

Gaziantep'te, 63. Ziraat Türkiye Kupası final maçının heyecanı yaşanırken, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik spor turizminin önemine dikkat çekti. Bozgeyik, "Gaziantep güçlü spor altyapısı ile gelecekte spor turizminden daha fazla pay alacaktır" dedi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve milletvekilliği döneminde Gaziantep'e önemli spor tesislerinin kazandırılmasında büyük katkısı olan AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep'in spor turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "63. Ziraat Türkiye Kupası final maçının Gaziantep'te oynanacak olması, kentin spor altyapısının güçlendirilmesi için yapılan tesislerin şehrimiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu nedenle Gaziantep olarak geçmişte spor alanında yaptığımız yatırımların meyvesini görüyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Şehrin tanıtımına büyük katkı"

Turizmin Gaziantep ekonomisi için stratejik sektörler arasında yer aldığını belirten Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, " Turizm, gerek ülke gerekse de şehir ekonomisi için önemli bir sektördür. Spor turizmi de turizmin en önemli dallarından birisidir. Spor, bu nedenle dostluk ve kardeşlik olduğu kadar aynı zamanda ekonominin canlanması ve şehrin marka değerinin yükselmesi demektir. Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından birisi olan Ziraat Türkiye Kupası final maçının Gaziantep'te oynanacak olması bunun en güzel göstergesidir. 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maç için Gaziantep'e gelecek binlerce kişi hem şehrin ekonomisini canlandıracak hem de kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Otellerden restoranlara, hediyelik eşya satıcılarından tatlıcılara, taksicilerden uçak firmalarına kadar hemen tüm sektörlerde büyük bir hareketlilik yaşanacak. Maç için gelenler sadece şehrin ekonomisini canlandırmakla kalmayacak, Gaziantep'in tanıtımına büyük katkı sağlayacaklar. Gaziantep'in marka değeri de yükselecek" dedi.

"Spor şehri Gaziantep"

Bozgeyik, "Spor turizmi için öncelikle şehirde spor alanında güçlü bir altyapıya ihtiyaç vardır. Gaziantep bugün gerek 33 bin seyirci kapasiteli stadımız, gerekse de futbol ve diğer spor dallarındaki tesislerimizle güçlü bir spor altyapısına sahiptir. Tesisleşme açısından çok iyi bir yere geldik. Önümüzdeki dönemde, gerek merkezi hükümetimiz gerekse de yerel yönetimlerimizle birlikte Gaziantep'i spor kenti yapmak için yaptığımız çalışmalarla şehrimizin spor turizminden daha fazla pay alacağına inanıyorum. Sizleri, binlerce yıllık tarihi ile onlarca medeniyete ev sahipliği yapan, dünyanın lezzet başkenti, gastronomi merkezi Gaziantep'te misafir etmekten dolayı mutluyuz, heyecanlıyız" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP