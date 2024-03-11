Üye Girişi
Haberler

Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş'ı 2-0 Mağlup Etti

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Draguş'un şutunu kaleci Mert rahat kontrol etti.

60. dakikada Muçi'nin savunmadan dönen topunu bir kez daha kaleye gönderen Worrall'ın şutu üstten auta çıktı.

69. dakikada sol kanattan Beşiktaş'ın Ghezzal ile kullandığı serbest vuruşu savunma kafa ile uzaklaştırdı, dönen topu önünde bulan Amartey'in şutu kaleci Nita'da kaldı.

78. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gradel'in indirdiği topa Draguş'un yerden şutu kaleci Mert'te kaldı.

81. dakikada Mustafa'nın pasıyla ceza sahası hemen dışında topla buluşan Maxim'in yerden kaleye tehlikeli şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.

84. dakikada sağ kanada atılan uzun topu alan Mustafa'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Draguş'ın iki rakibini çalımladıktan sonra kaleye sert şutu filelerle buluştu. 2-0

87. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Semih, Sorescu'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Cenk Tosun'un vuruşunu sağına uzanan kaleci Nita kurtardı.

90+2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar'ın yerden şutunu kaleci Nita parmaklarının ucuyla çeldi.

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral

Gaziantep FK: Florin Nita, Ertuğrul Ersoy, N'Koulou, Papy Djilobodji, Salem M'Bakata, Ogün Özçiçek, Deian Sorescu, Jamiro Monteiro (Max Gradel dk. 74), Maxim (Marko Jevtovıc dk. 90), Mustafa Eskihellaç (Alıuo Badji dk. 90+3), Denis Draguş (Furkan Soyalp dk. 90+3)

Yedekler: Batuhan Şen, Arda Kızıldağ, Junior Morais, Mirza Cihan, Lazar Markovıc, Bahadır Gölgeli

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut (Aboubakar dk. 62), Necip Uysal, Joseph Worrall, Masuaku, Al-Musrati (Amartey dk. 54), Milot Rashica (Ghezzal dk. 62), Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Zainutdinov (Cenk Tosun dk. 46), Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Svensonn, Tayyip Talha, Demir Ege Tıknaz, Muleka, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Fernando Santos

Goller: Sorescu (dk. 9), Draguş (dk. 84) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Ertuğrul Ersoy, Nita (Gaziantep FK) Necip Uysal, Masuaku, Ghezzal (Beşiktaş) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep Beşiktaş Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Ceyhan adayı Nermin Alırsatar kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Ceyhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Aladağ adayı Ahmet Ballı kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Aladağ belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yenipazar adayı Ahmet Fethi Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Yenipazar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sultanhisar adayı Selma Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Sultanhisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Söke adayı Hakan Türkyılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Söke belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Nazilli adayı Murat Melezoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Nazilli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kuyucak adayı Süleyman Dal kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Kuyucak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kuşadası adayı Ahmet Tan Özkan kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Kuşadası belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Köşk adayı Bayram Ali Katılmış kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Köşk belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Koçarlı adayı Harun Özdemir kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Koçarlı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karpuzlu adayı Kadir Ali Yelken kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Karpuzlu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karacasu adayı Cahit Tetik kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Karacasu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İncirliova adayı Fahrettin Öztürk kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın İncirliova belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Germencik adayı Murat Doğan kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Germencik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Efeler adayı Zahir Bürkuk kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Efeler belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title