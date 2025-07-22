Gaziantep FK Teknik Direktörü Taşdemir: 'İyi Bir Başlangıç Yapmak İstiyoruz'

SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Sadece son senenin değil. Son 3 sezonun şampiyonu ile oynayacağız. Dolayısıyla iyi bir takım. Ama sezon başları ilk maçlar her takım için zordur. Bizim için de zor olacaktır. Rakibimiz için de zor olacaktır. Özellikle ilk maç seyircimizin de tam desteğini alarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Çalışmalarımızı ona göre yönlendirdik. İnşallah düşündüğümüz, hayal ettiğimiz başlangıcı yapabiliriz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2'nci etap kampını Kayseri'de bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir, kamp çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK'nın kaliteli bir kadro iskeleti olduğunu söyleyen İsmet Taşdemir, "Bizim için de önemli Gaziantep FK için de önemli bir sezon ve başlangıcı. Dolayısıyla özellikle son dönemde yaptıklarımız ortada. Bunun Gaziantep FK Başkanı ve yönetimi tarafından uygun görülmesi ve bu takımda çalışıp başarılı olabileceğimize olan inanç bizi mutlu etti. Bizde; bize güvenen, inanan insanları mahcup etmemek, bununla beraber de Süper Lig'de neler yapabileceğimizi herkese göstermek ve kanıtlamak için güzel bir başlangıç oldu. İki tarafında örtüştüğünü düşünüyorum kaliteli bir kadro iskeletimiz var. Doğru donatmak koşuluyla. Bunları doğru yaptığımız da iyi bir sezon bizi bekliyor diyebilirim" diye konuştu.

'3 YABANCI, 3 GELECEK VAAD EDEN TÜRK OYUNCU TRANSFER EDECEĞİZ'

Kamp çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Taşdemir, "İlk etap kampımız iyi geçti. 2'nci etap kampımız da iyi geçiyor. 2-3 gün daha çalışmalarımız devam edecek. Onları bitirdikten sonra peş peşe 6 gün arayla 3 tane hazırlık maçımız var. Onları da bitirdikten sonra lige hazır bir şekilde Gaziantep'e döneceğiz. Takımımızın dediğim gibi çok iyi bir iskelet kadrosu var. Çok mevkilere değinmeyeceğim. Ama 3 oyuncu transfer ettik. İhtiyacımız olan mevkiler var. Eksik olduğumuz bölgeler var. 2 transferle de bitmiyor. İnşallah en kısa sürede aramıza 3 yabancı, 3 de genç, istikbali olan Türk oyuncu bulup o şekilde yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Bunun da birkaç gün içinde netleşeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'SEZONUN İLK MAÇLARI HER TAKIM İÇİN ZORDUR'

Ligin ilk haftasında sahalarında Galatasaray'ı konuk edecekleri karşılaşma hakkında da konuşan Taşdemir, "Önemli, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Sadece son senenin değil, son 3 sezonun şampiyonu ile oynayacağız. Dolayısıyla iyi bir takım. Ama sezon başları ilk maçlar her takım için zordur. Bizim için de zor olacaktır. Rakibimiz için de zor olacaktır. Özellikle ilk maç seyircimizin de tam desteğini alarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Çalışmalarımızı ona göre yönlendirdik. İnşallah düşündüğümüz, hayal ettiğimiz başlangıcı yapabiliriz" diye konuştu.

'KAYSERİ'DE ÇOK GÜZEL ANILARIMIZ BİRİKTİ'

Kayseri'de yıllar önce forma giymesinin hatırlatılması üzerine ise İsmet Taşdemir, "Çok uzun yıllar oldu. Yaklaşık 30 yıl oldu. Söylemesi bile zor aslında bir dönem çok güzel anılarımız birikti. Oynadık, çok da gelişmiş ve değişmiş. Çok da güzel olmuş. Çok gezemedim ama Kayseri her zaman gerek takımla gerek Erciyes ile gerekse de insanları ile ülkemizde çok farklı noktada olan ve o noktada da ilerleyen bir şehrimiz. Kayseri'nin çok daha fazla ve iyi bir şekilde büyümesini ve gelişmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

'TARAFTARIMIZI MUTLU EDECEK OYUN İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ'

Kırmızı-siyahlı taraftarlara da seslenen Taşdemir, sözlerini şöyle noktaladı:

"Herkeste bir beklenti var. Bizde de o beklenti var. Benim taraftarlarımıza vereceğim sözüm; gerçekten onları mutlu edecek oyunu oynamak için çok çalışıyoruz. Onları mutlu edecek sahada ne yaptığını bilen, agresif mücadeleci, hırslı bir takım, keyif alabildikleri bir oyun izlettirmek istiyoruz. Skordan bağımsız. Bunun haricinde maçlarımızı kazanabilirsek, ligi istediğimiz noktada güzel bir yerde keyifli halde bitirebilirsek, taraftarlarımızı da mutlu etmiş olacağız, biz de mutlu olacağız. Dolayısıyla bütün gayemiz çalışmalarımız bunun için. Taraftarlımız bizi desteklesin onlar bizim yanımızda olup bizi destekledikleri sürece biz de hayal ettiklerimizi düşündüklerimizi başarabileceğimize inanıyoruz."