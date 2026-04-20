Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Mohamed Bayo, Drissa Camara ve Deian Sorescu'dan geldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sol kanattan atılan uzun topu alarak rakibini geçen Lungoyi'nin sol çaprazdan plase vuruşunu kaleci son anda uzanarak kurtardı.

48. sol kanattan Bayo'nun pasıyla ceza sahasına giren Camara'nın yerden etkisiz şutu kaleci Bilal'de kaldı.

55. dakikada Chalov'un ortasına ceza sahasında Benes'in gelişine vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

56. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktası gerisinden Arda'nın kafa vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.

70. dakikada Maxim'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Draguş'un yerden vuruşu kaleci Bilal'den döndü.

76. dakikada Marakov'un pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Benes'in yerden sert şutu yandan az farkla dışarı çıktı.

78. dakikada Draguş'un pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Sorescu, Burak Kapacak'ın müdahalesi sonrası yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Sorescu, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 3-0

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özcan Sultanoğlu, Ali Can Alp

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Deian Sorescu (Luis Perez dk. 86), Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Victor Gidado (Karamba Gassama dk. 86), Kacper Kozlowski, Drissa Camara (Ogün Özçiçek dk. 68), Maxim (Nazım Sangare dk. 88), Christopher Lungoyi, Mohamed Bayo (Denis Draguş dk. 68)

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Cemilhan Aslan, Nihad Mujakic, Tayyip Talha Sanuç

Teknik Sorumlu: Mustafa Aksoy

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Jadel Katongo, Semih Güler, Stefano Denswil, Joshua Brenet (Ramazan Civelek dk. 33 (Burak Kapacak dk. 46)), Furkan Soyalp (Denis Makarov dk. 46), Youssef Ait Bennasser (Dorukhan Toköz dk. 74), Samuel Mather (German Onugkha dk. 46), Laszlo Benes, Miguel Cardoso, Fedor Chalov

Yedekler: Onurcan Piri, Joao Mendes, Carlos Mane, İndrit Tuci, Görkem Sağlam

Teknik Direktör: Erling Moe

Goller: Mohamed Bayo (dk. 25), Drissa Camara (dk. 45+1) Sorescu (dk. 79 pen.) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Gidado, Kozlowski (Gaziantep FK) Benes, Burak Kapacak, Dorukhan Toköz (Kayserispor) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması

Beklenen haber geldi!
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu

Büyük panik! Silah seslerini duyan okula koştu

'Artiz ne arar la pazarda?' sözüyle fenomen olmuştu, 20 yıl sonra ortaya çıktı

20 yıl sonra ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor

Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor
Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması

Beklenen haber geldi!
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz

Adres vererek tehdit etti: Anlaşmazsanız hepsini havaya uçururuz