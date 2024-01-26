Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yoğun kar nedeniyle salonda yapıldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Yoğun kar nedeniyle salonda gerçekleştirilen antrenman, güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.