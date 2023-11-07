Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular özel program eşliğinde çalıştı. Sakatlığı bulunan bazı oyuncular antrenmana katılmadı.
Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Alanyaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenmanda, Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınmanın ardından dar alanda taktik çalışmaları yaptı. Akdeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor