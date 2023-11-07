Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenmanda, Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınmanın ardından dar alanda taktik çalışmaları yaptı. Akdeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA