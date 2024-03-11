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Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-0 Yendi

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Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Maçta ev sahibi takımın gollerini Sorescu ve Dragus attı.

Stat: Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral

Gaziantep Fk : Nita, M'Bakata, Djilobodji, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Alvarenga (Dk. 75 Gradel), Maxim (Dk. 90 Jevtovic), Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç (Dk. Badji), Dragus (Dk. 90+4 Furkan Soyalp)

Beşiktaş : Mert Günok, Masuaku, Worrall, Nesip Uysal, Onur Bulut (Dk. 62 Aboubakar), Fernandes, Musrati (Dk. 54 Amartey), Zaynutdinov (Dk. 45 Cenk Tosun), Muçi (Dk. 62 Ghezzal), Rashica, Semih Kılıçsoy

Goller: Dk. 9 Sorescu, Dk. 85 Dragus ( Gaziantep Fk )

Sarı Kartlar: Dk. 40 Ogün Özçiçek, Dk. 69 Ertuğrul Ersoy, Dk. 85 Nita ( Gaziantep Fk ), Dk. 58 Necip Uysal, Dk. 90 Masuaku, Dk. 90+4 Ghezzal ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Gaziantep Fk, Beşiktaş'ı 2-0 yendi.

61. dakikada konuk ekibin serbest vuruşunda savunmadan dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Worall'ın vuruşunda top kalenin az üstünden auta çıktı.

63. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahadan gelişen atağından topu ceza sahasına kadar süren Fernandes'in ara pasıyla savunma arkasında buluşan Cenk Tosun'un şutunu kaleci Nita yatarak uzaklaştırdı.

79. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattaki atağından ceza sahasının sağ çaprazında Gradel'in topuk pasıyla topla buluşan Dragus'un vuruşunu kaleci Günok kontrol etti.

85. dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla buluşan Dragus savunmadan sıyrılarak meşin yuvarlağı kaleci Günok'un sağından ağlara gönderdi: 2-0.

88. dakikada Gaziantep FK'li Sorescu'nun Semih Kılıçsoy'a müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cenk Tosun'un penaltı atışını kaleci Nita kurtardı.

90+2. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında, Aboubakar'ın ceza sahasının sağından ilerleyerek çektiği şutta topu kaleci Nita uzanarak kornere çeldi.

Müsabaka ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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