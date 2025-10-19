Gaziantep FK, Antalyaspor'u 3-2 Mağlup Etti

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Gaziantep Fk, sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

BURAK YILMAZ: FELSEFE DEĞİŞİKLİĞİ İLE TAKIMIN PERFORMANSI ARTTI

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, önemli bir puan aldıklarını ve iyi bir oyun oynadıklarını ifade ederek, tüm oyuncuların hakkını vermek gerektiğini söyledi. Gelince oyun felsefesini değiştirdiklerini, klas ayaklar olduğu için felsefe değişikliği ile performansların arttığını kaydeden Yılmaz, "Çok iyi çalıştığımız milli takım arasını çok iyi değerlendirdiğimiz bir maç. Bunu aslında maçın tamamında gösterdik. 3-0 iken tarihi bir fark olabilirdi 6-7 olabilirdi. 2 gol yememiz bizi üzdü. Oyun 2 gol yiyeceğimiz bir oyun değildi. Bende buradan kendi adıma dersler çıkardım. Ne olursa olsun maç 3-0'dan 3-2'ye geliyorsa öz eleştiri yapmam lazım. Bugünün yıldızı taraftar diye düşünüyorum. Gaziantep halkı bizi burada böyle desteklediği sürece inşallah bu güven ile bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu 3 puanın mimarını taraftar olarak görüyorum. Oyuncularımın hepsini kutluyorum. Bunu üzerine koyarak devam etmemiz lazım edeceğimize de inanıyorum. Oyuncularımızın hepsi çok değerli. Hepsinin hakkını vermem lazım. Benim yapmak istediğim şey şu. Ben gelince oyun tarzını değiştirdik. Set oyunu oynar hale geldik. Çok klas ayaklar olduğu için felsefe değişikliği ile performansları arttı. Çünkü oyuncular bu oyuna yatkın. Ben oyunculara dokunuş yaptıysam onlarda bana dokunuş yaptı. Bu bir frekans işi sadece benimle olmaz. Ben onlara bir adım attım onlarda bana bir adım attı. Tamamen oyun tarzını değiştirdik ve oyunculara göre oynamaya başladık. Gaziantep bir futbol şehri buraya gelmeyi bir fırsat olarak gördüm. Hele de taraftar ile bütünleşip sonuçlar gelince burada yaptıklarımızın sesi biraz daha fazla duyulacaktır. Ne kadar istek ile arzu ile sarılırsam bu büyük bir fırsattır" dedi.

'FENERBAHÇE KARŞISINDA KAZANMAK İSTİYORUZ'

Fenerbahçe'nin önemli bir camia olduğunu belirten Burak Yılmaz, sarı-lacivertli ekip karşısında kazanmak istediklerini aktararak, "Fenerbahçe büyük bir kulüp. Formasını koysa şampiyonluğa adaydır. Bizim ayaklarımız yere basıyor. Maç maç bakarak havaya girmiyoruz. Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz. Burada yoğun bir taraftar istiyoruz. Tabi ki mağlubiyetler de olacaktır ama nasıl mağlup olduğumuz önemli. Fenerbahçe maçında tabi ki kazanmak için oynayacağız" şeklinde konuştu.

EROL BULUT: İLK YARI İSTEDİĞİMİZ HİÇ BİRŞEYİ YAPAMADIK

Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk yarı istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını bununda maçı etkilediğini ifade etti. İkinci yarı istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını kaydeden Bulut, bunun üzerine 2 gol bulduklarını söyleyerek, "İlk yarı istediğimiz hemen hemen hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Hem hücumda hem defansta olsun bunu yapamadık. Rakipten uzak agresif olmazsak sonuçta 3-4 olabiliyor. İkinci yarıdaki istek aruzu daha doğru yapmamız gereken işleri yaptık. 3-2 oldu ve 3'üncüyü de atabilirdik. Nitekim olmadı. İlk yarı kaybettiğiniz zaman ikinci yarıda galibiyeti gelmiyor. Bu da mağlup olmaya yol açtı. Bir haftadır buradayım. Bir haftada her şeyi değiştiremiyoruz. Futbolcularımız en iyisini yapmak istedi bazen istiyorsunuz ancak sahaya yansıtamıyorsunuz. Bundan sonra daha yoğun çalışarak, takıma ne istediğimizi aşılamamız lazım. Maçtan önceki yorumumda zaten zor bir deplasman olduğunu söyledim. Burada bu sene Burak hoca ile birlikte iyi bir performans gösteren bir takım var. İyi transferler yaptılar. Bunu da sahaya iyi yansıtıyorlar. İkinci yarıda biraz daha doğru oyun oynadığımızda skorun nereye gideceğini gördük. İlk yarıda istediğimiz oyunu sergileseydik skor böyle olmazdı" dedi.

'TARAFTAR BİLMEDİKLERİ ŞEYE TEPKİ GÖSTERİYOR'

Erol Bulut, bir dönem Gaziantep FK'da çalışıp sonrasında ayrılması ile ilgili taraftarın tepkisi üzerine, tepkileri doğal karşıladığını ancak taraftarın bilmediği şeyler olduğunu söyledi. Ayrılırken gereken fedakarlığı yaptığını belirten Bulut, "Taraftar konusunda yeterince konuştum aslında. Doğal olarak tepki gösteriyorlar ancak bilmedikleri bir şeye tepki gösteriyorlar. Ben detaya girmek istemiyorum. Elini taşın altına nasıl koyulur ben Gaziantep'te bunu sergiledim. Ben ayrıldığımda kulüp için neler yaptım ancak işine gelmiyor kimsenin. Taraftar doğal olarak tepki gösteriyor. Allah biliyor. Bu kulübe giderken neler bıraktım onu da açıklasınlar. Ben burada açıklamak istemiyorum. Tepkilere, bilmedikleri şeye gösteriyorlar" şeklinde konuştu.