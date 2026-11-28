Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA-Ömer Şulul-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, – TRENDYOL Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gaziantep Fk'nın sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri maça dair açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Gaziantep FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, oyunu planladıkları gibi oynadıklarını ifade ederek, pozisyonlara girdiklerini ancak skor yapamadıklarını söyledi.

DEMİREL: POZİSYONLARA GİRDİK AMA SKOR BULAMADIK

Demirel, "İlk yarıda oynadığımız oyun planladığımız gibi geçti. Atamadığımız gol pozisyonları var. 3-4 net pozisyona girip değerlendiremediğiniz bir maç İkinci yarı aynı devam etmelerini ve bu şekilde devam ederlerse kazanacaklarını söyledim. Çok basit taç atışı sonrası bir gol yedik. Yediğimiz goller oynadığımız oyuna yakışmadı. Yaptığımız değişikliklerden sonra yine pozisyonlara girdik. Golü bulmamız lazımdı. Pozisyona giren ama golü bulamayan bir takım var. Oyun olarak evet ama skor olarak değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Şehrin buna ihtiyacı vardı. Doğruları yaparak yolumuza devam etmeye çalışacağız. Umut kesilmez umut her zaman var biz mücadeleye devam edeceğiz. Taraftarımızı her zaman çağıracağım. Taraftar haklı galibiyet istiyoruz. İnşallah bu galibiyetleri alarak taraftarı stada çekmeye çalışacağız. Pozisyonlara girmesek bende karamsarlığa düşerim ama pozisyon bizde top yüzdesi bizde ama skor üretemiyoruz. İnşallah bu da kırılacak diye düşünüyorum"dedi.

HASİ: ÖNEMLİ BİR 3 PUANDI

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Gaziantep deplasmanına 2 maç kaybederek geldiklerini ve önemli bir 3 puan aldıklarını ifade ederek, eksik oyuncularına rağmen önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Hasi, Dellova'nın tedavisinin devam ettiğini de anlatarak, devre arası dönemi için ise transferlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Hasi,"Oyuncularım harika işler başardı. Buraya 2 maç kaybederek gelmiştik. Eksik oyuncularımız vardı. Çok önemli bir galibiyetti. 3 puan çok önemliydi. İlk 10 dakikada iyi başladık ikinci yarının başlarında golleri de bulduk. 2-0'dan sonra hata olarak çok fazla geriye yaslandık ve topu rakibe bıraktık. 3 puan için çok mutluyum. Türkiye Kupası'nda da tek hedefimiz maç kazanmak. Sağ tarafta Camara bize sıkıntı çıkardı. 30'uncu dakikadan sonra yardımlar ile toparladık. Dia Sabia ve Orban mükemmel işler yaptı. Takımın geri kalanı da ikisine çok yardım etti. Dellova tedavisi iyi gidiyor. Toparlamya başladı. Alanyaspor maçında yüzde 50 olacak şu an durumu arada. Çok önemli bir oyuncu ama tüm oyuncularımız önemli Mehmet Yeşil bugün çok iyi işler yaptı. Bir öyuncu diğerinden daha önemli ya da önemsiz değil. Gözlemlediğimiz oyuncular hep var. Ben hayatım boyunca hep maç takip edip bakarım. Yönetim çalışmalarına devam ediyor. Biz neye ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyoruz. Ocak ayında transfer yapmak kolay değil. Yöneticilerim ve ben çok çalışıyoruz. Kafamda bazı oyuncular var ama tabi ki önümüzdeki ay içerisinde göreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı