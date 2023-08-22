Gaziantep ALG Spor, Belarus Milli Takımının Golcüsü Karina Olkhovik'i Transfer Etti

Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Kadınlar Futbol Süper Liginin güçlü ekibi Gaziantep ALG Spor, transferde de boş durmazken yine flaş ismi kadrosuna kattı.

2023-2024 sezonunda da şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi olan ve transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep ALG Spor, son olarak İtalya Seri A takımlarından Sassuolo forması giyen Belarus Milli takımının golcüsü Karina Olkhovik'i kadrosuna kattı. Belarus Milli takımının da yıldızı olan Karina Olkhovik, sarı-grili ekiple sözleşme imzaladıktan sonra Türkiye liginin en güçlü ve iddialı ekibine geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Gücümüze güç kattık"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Demba Belarus Milli tamının yıldızı Karina Olkhovik'i transfer ettiklerini belirterek, "Transfer çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Son olarak İtalya Seri A takımında oynayan ve Belarus Milli takımın yıldızı Karina Olkhovik'i transfer ettik. Gol yollarında etkili bir isim ve başarılı olacağına inanıyoruz. Gücümüze güç kattık ve katmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımız hiç merak etmesin çok iyi bir takım kuruluyor ve yine şampiyonluğun en güçlü adayı biz olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP