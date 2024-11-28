Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mauro Icardi ve ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun yeni sevgilisi olduğu öne sürülen avukat Angela Burgos'un güzelliği dikkatlerden kaçmadı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLÜYOR

İtalyan yayın organı Corriere della Sera, Icardi'nin avukat Angela Burgos ile çıktığını duyurdu. Icardi ile yeni bir aşka yelken açan Burgos'un güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.