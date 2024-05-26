Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Taksim'de Kutladı

Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğun ardından Taksim'e akın etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Taksim'e akın eden taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya kutladı. - İSTANBUL