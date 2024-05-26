Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Taksim'de Kutladı
Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek Süper Lig şampiyonu oldu. Taraftarlar, Taksim'e akın ederek şampiyonluğu kutladı.
Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğun ardından Taksim'e akın etti.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Taksim'e akın eden taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya kutladı. - İSTANBUL