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Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi

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Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Saat 20.45'teki dev karşılaşma için 15.30 sularında RAMS Park çevresinde toplanan yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, 32 otobüsle Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi ve tezahüratlar eşliğinde stada giriş yaptı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdiği ezeli Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk edecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, saat 20.45'te Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele için Kadıköy'e geldi.

2 BİN TARAFTAR 32 OTOBÜSLE GELDİ

Karşılaşmayı konuk takım tribününden izlemek isteyen Galatasaraylı taraftarlar saat 15.30 sularında RAMS Park çevresinde toplandı. Yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, güvenlik önlemleri altında 32 otobüs ile maçın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na hareket etti. Stada ulaşan sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde stada giriş yaptı.

İşte o anlar;

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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