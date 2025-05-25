Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti

Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti
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Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti
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Kuzey Irak'ın Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlardan dolayı aslan terbiyecisi olarak tanınan Diyarbakırlı iş insanı Ahmet Akbey, Galatarasay'ın 25. şampiyonluğunu ismini 'Fatih Terim' ve 'Okan Buruk' verdiği aslanlarıyla kutladı.

Kuzey Irak'ın Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlardan dolayı aslan terbiyecisi olarak bilinen Diyarbakırlı iş insanı Ahmet Akbey, Galatarasay'ın 25. şampiyonluğunu ilginç bir şekilde kutladı.

ASLANLARINA FATİH TERİM VE OKAN BURUK İSMİNİ VERDİ

Ahmet Akbey, Irak'ın kuzeyindeki Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlarla tanınıyor. Akbey, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşması ve 5. yıldızı armasına takmasını, ismini ' Fatih Terim' ve ' Okan Buruk' verdiği aslanlarıyla kutladı.

Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti

Akbey, koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, "Galatasaray simgesi olan aslanı besliyorum. En büyük hayalim Galatasaray stadında adı Fatih Terim olan aslanla maç izlemek. İsmi Okan Buruk aslan şu an yavru. O da büyüyecek. Osimhen, Icardi, Barış Alper Yılmaz, Yunus ve aynı zamanda Abdülkerim'in de isimlerini yaşatacağım. Onlar da bu sene doğum yaptılar. Ufaklar, daha gözlerini açmadılar. Erkek aslanlara futbolcuların isimleri verildi" dedi.

Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHaber Muavini:

Hayvanları doğal yaşamından koparıp, görgüsüzce gösteriş için onları tutsak eden bir dırzo... Allah sorsun hesabını. amin

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