GALATASARAY'IN Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, "Hangi kulvarda mücadele ediyorsak hepsini kazanmak hayaliyle başlıyoruz. Galatasaray'ın hedefi bu. Bireysel olarak bizim ne istediğimizle alakalı değil. Kulüp olarak bizim hedefimiz bu. Hangi kulvarda mücadele ediyorsak kupayı kazanmak istiyoruz" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında yarın saat 20.45'te sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu. Aston Villa ile oynayacakları maça dair motivasyonlarını, rakibe bakışlarını ve kendi oyunlarına odaklanma hedeflerini dile getiren Davinson Sanchez, "Şampiyonlar Ligi maçı. Biz burada olmak istiyoruz. Daha fazla bir motivasyon olamaz. Böyle rakiplere karşı kendi evimizde oynadığımız zaman burada olduğumuzu hak ettiğimizi, bu seviyede olduğumuzu göstermek istiyoruz her zaman. Önceki sezonlarda olduğu gibi bizim yanımızda olan insanları yüzünü güldürmek istiyoruz. Rakibimize özellikle saygı duyuyoruz. Çok iyi işler çıkarıyorlar. Dünyanın en iyi liginde mücadele eden bir takım. Her hafta çok yüksek seviyede performans göstermeleri gerekiyor. Ama şu anda buradayız onlara karşı mücadele edeceğiz. Sadece rakibe odaklanmıyoruz. Aslında daha çok kendimize odaklanmak istiyoruz. En iyi şekilde mücadele etmek için yapmamız gereken bu" diye konuştu.

'KRİTİK BİR POZİSYONDA OYNADIĞIMI BİLİYORUM'

Farklı ülkelerden edindiği tecrübe ve teknik ekiple kurduğu iletişimle kritik pozisyonundaki gelişimini sürdürdüğünü belirten Kolombiyalı stoper, "Tabii bu yetenek çok genç yaştan beri maç maç üzerine düştüğüm bir şey. Hocam beni çok iyi tanıyor. Farklı ülkelerden edindiğim deneyimi zaten buraya getirdim. Kritik bir pozisyonda oynadığımı biliyorum. Takımım için bazen maçlarda beklemediğiniz şekilde gidebiliyor. Hazırlandığınız gibi de olmayabilir. Buna hazır olmanız gerekiyor. Kafanızı kaldırmanız, dik bir şekilde mücadele etmeye devam etmeniz gerekiyor. Bireysel aksiyonlara dikkat etmenin de ötesinde kariyerim boyunca kendimi geliştirerek mücadele etmek ve en üst seviyede olmak için hep hocamla konuşmam gerekiyor. Takım arkadaşlarımla birlikte de aynı. En iyi şekilde önceki deneyimimin üzerine burada edindiğimle birlikte bunları paylaşıp milli takımda da kulüpte de o anda doğru olanı yapmam gerekiyor. Bu tarz maçlara karşı hazırlık ve motivasyon zaten kendiliğinden geliyor. Sürekli bunun farkında olmamız lazım" ifadelerinde bulundu.

'BATRAKOV ŞİMDİDEN KALİTESİNİ VE YETENEKLERİNİ GÖSTERİYOR'

Aleksey Batrakov'un kalitesini gösterdiğini belirten 30 yaşındaki oyuncu, "Yeteneğini sahaya yansıtıyor. Bu seviyede sahaya doğrudan yansıtmak çok önemli. Ama insan olarak da harika. Sadece alışmaya ihtiyacı vardı. Şimdiden kalitesini ve yeteneklerini gösteriyor. Takım olarak onu iyi bir şekilde karşılıyoruz. Bu sayede de kendini gösterme şansı oluyor. Kendisi için en iyi olan ise o şu an sahip olduğu özgüvenine devam etmesi. Aleksey'in başarısını istiyoruz tabii ki ama aynı zamanda Galatasaray'ın da başarısını istiyoruz. Uzun süre bu şekilde performans göstermesini diliyorum" dedi.

'DAHA ÖNCEKİ SEZONLARDA İYİ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDEBİLDİĞİMİZİ GÖSTERDİK'

Galatasaray'ın mücadele ettiği tüm kulvarlarda kupa hedefiyle yola çıktığını ve Avrupa'da üst turlara ilerleyebileceklerine inandığını ifade eden Sanchez, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hangi kulvarda mücadele ediyorsak hepsini kazanmak hayaliyle başlıyoruz. Galatasaray'ın hedefi bu. Bireysel olarak bizim ne istediğimizle alakalı değil. Kulüp olarak bizim hedefimiz bu. Hangi kulvarda mücadele ediyorsak kupayı kazanmak istiyoruz. Avrupa tarafında ön görmek çok zor. Daha zordu önceden belli noktalara gelmek. Şimdi şansını sonuna kadar kaybetmiyorsunuz. Kulüp olarak ben ilerleyebileceğimize ben inanıyorum. Bu kulüpteki herkesin elinden geleni yapacağını biliyorum. Bütün kupalarda devam edip olabildiğince ileri gidebilmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Liverpool gibi büyük takımlara karşı mücadele ettik. Son sezonda başladığımız gibi bitiremedik belki ama Avrupa'da her zaman en iyi takımlara ve en iyi oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz. Bunlara hazır olmak zorundasınız. Futbolda öngöremiyorsunuz. Yapabileceğimiz en iyi şey keyfini çıkarabilmek. Çok büyük takımlara karşı da mücadele edebilme şansımız var. Daha önceki sezonlarda iyi bir şekilde mücadele edebildiğimizi, yüksek seviyede olduğumuzu gösterdik. Şimdi tekrardan göstermek istiyoruz. Yarın için hazır olmak istiyoruz. En çok istediğimiz şey bu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı