Galatasaray yıldızlarıyla Süper Lig'de 4'te 4 yaptı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

ABDÜLKERİM'İN ORTASI DİREKTEN DÖNDÜ

15. dakikada sol kanatta topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlak, kaleye yöneldi. Kaleci Erdem Canpolat'ın üstünden geçen top, üst direkten döndükten sonra Çaykur Rizespor savunması tarafından ceza sahasından uzaklaştırıldı.

BU KEZ RİZESPOR DİREĞE TAKILDI

18. dakikada Mithat Pala'nın ortasında penaltı noktası önünde topla buluşan Halil Dervişoğlu, meşin yuvarlağı Taha Şahin'e aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta top, üst direkten oyun alanına döndü.

DAVINSON SANCHEZ ÖNE GEÇİRDİ

20. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas çizgisi önünde topa kafa vuran Sanchez, ağları sarstı. Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki 4000. golünü Davinson Sanchez attı.

RİZESPOR'UN GOLLERİ OFSAYT

34. dakikada Çaykur Rizespor'un golü VAR'dan döndü. Olawoyin'in pasında topla buluşan Sowe, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Laçi ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yakın köşeden ağlara gitti. Sonrasında VAR, pozisyonda Sowe'un ofsaytta olduğunu belirleyerek golü iptal etti. Karşılaşmanın 44. dakikasında Rizespor yeniden ofsayta takıldı. Leroy Sane çok tehlikeli bir noktada topu kaptırdı. Laçi, Sowe'un pasında topu ağlara yolladı fakat gol bir kez daha ofsayta takıldı.

GALATASARAY FARKI İKİYE ÇIKARDI

Karşılaşmanın 66. dakikasında Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Abdülkerim Bardakcı sol kanattan içeriye ortaladı. Osimhen, boş pozisyonda kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı ve durum 2-0 oldu.

RİZESPOR FARKI BİRE İNDİRDİ

Oyuncu değişiklikleri ile baskısını artıran Çaykur Rizespor, skoru 2-1'e getirdi. Günay'ın kısa düşen pasında Torreira topu kontrol edemedi. Seken topla buluşan Dal Varesanovic yakın mesafeden yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi.

SON SÖZÜ ICARDI SÖYLEDİ

Zorlu maçta son sözü Mauro Icardi söyledi. Sallai'nin ön alanda kazandığı top sonrası ceza sahası içinde bomboş pozisyonda topla buluşan Icardi, boş kaleye topu ağlara yolladı.

CİMBOM 4'TE 4 YAPTI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Sarı-kırmızılılar ligde 4'te yaparak puanını 12'ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Galatasaray, deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.