Galatasaray, Tanguy Ndombele ile transfer görüşmelerine başladı

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Tottenham Hotspur'dan kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı Tanguy Ndombele'yi İstanbul'a getirdi. Fransız futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Tanguy Ndombele, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını devam eden Galatasaray, Tottenham Hotspur'dan kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Tanguy Ndombele İstanbul'a geldi.

Paris'ten özel uçakla gelen Fransız futbolcu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaparken, karşılamaya az sayıda sarı-kırmızılı taraftarlar da geldi. Başarılı oyuncu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Tanguy Ndombele, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atması bekleniyor.

2022-2023 sezonunda kiralık olarak İtalyan ekibi Napoli forması giyen 26 yaşındaki orta saha, 12'si ilk 11 olmak üzere toplamda 40 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL