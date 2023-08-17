Galatasaray, SIXT ile yeni forma sponsorluğu anlaşması imzaladı

Galatasaray Kulübü, araç kiralama şirketi SIXT ile yeni forma göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. 5 yıllık anlaşma gereği kulüp, ilk sezon için KDV hariç 195 milyon lira kazanacak. Anlaşmada ayrıca sportif başarıya dayalı prim ödemeleri de olacak.

Galatasaray Kulübü, araç kiralama şirketi SIXT ile yeni forma göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2019-2020 sezonunda bu yana ana sponsorlarından olan SIXT ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Forma göğüs sponsorluğunu içeren anlaşma gereği kulüp, ilk sezon için KDV hariç 195 milyon lira kazanacak. Her yıl enflasyona göre artış yapılacak anlaşmada ayrıca sportif başarıya dayalı prim ödemeleri de olacak.

Galatasaray Adası'nda düzenlenen imza törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, başkan vekili Müge Çetin, SIXT Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Aras ile futbolcular Fernando Muslera ve Mauro Icardi katıldı.

Törende konuşan Başkan Özbek, sponsorlukların önemine değinerek, "Araç kiralama sektörünün önde gelen firmalarından olan SIXT ile birlikteliğimiz uzun soluklu olacak. Bugün 5 yıllık bir anlaşmaya imza atıyoruz. Uzun süreli anlaşma, SIXT markasının Galatasaray'a duyduğu güveni ve değeri gösteriyor. Bunun için SIXT'e ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomik koşulların zorluğundan bahseden Özbek, şunları kaydetti:

"Türk futbolunun içinden geçtiği bu dönemde kulübümüze verilen her destek çok önemli. Bunun yanında Galatasaray markasına son dönemde gösterilen ilginin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hedeflerimize ulaşmak için Galatasaraylı olsun olmasın ama bizimle aynı hayalleri kuran markalarla iş birliği yapıyoruz. Galatasaray'ın kültüründe bir kişi veya grubun kontrolünü sürdürmesi amacıyla zorla yapılmış sponsorluklar yoktur. Bu hassasiyet ve hür irademiz, başka kulüplere de benzemiyor. Anlaşmamızın Galatasaray'ımıza, SIXT'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum."

İkinci başkan Metin Öztürk, Galatasaray Adası'nın önemine değinerek, "Bu adayı bize sağlayan dönemin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Dünya markasıyız, SIXT de dünya markası. Bu, birlikteliklerin ne kadar güçlü olduğunu ve devam edeceğini gösteriyor. Sayın Başkanımızın liderliğinde bu adada inanılmaz şeyler yapıldı. Bu, önümüzdeki 3-4 yılın özeti." ifadelerini kullandı.

Icardi: "Önümüzdeki yıllarda da bu formayı savunacağım"

Törende konuşan takım kaptanı Fernando Muslera, "Bizim için çok büyük bir gurur. Galatasaray formasının göğsünde bu markanın yıllardır bizimle olması büyük bir gurur. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman onları arkamızda hissediyoruz." dedi.

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve bonservisi alınan Arjantinli yıldız Mauro Icardi de "Bu formayı geçen sene kiralık oyuncu olarak giymiştim. Bu sezon bu ailenin bir parçası olarak giyiyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu formayı savunacağım. Bu forma için elimden gelen her şeyi vereceğim. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Önümüzdeki yıllarda sahanın içinde gururlu bir şekilde mücadele edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

Icardi, geçen sezon şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatarak, "Umarım önümüzdeki senelerde de başarılarımız tekrar edecek." diye konuştu.

Hancan: "Umarım Galatasaray'ın önümüzdeki başarılarında katkılarımız olur"

Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, Galatasaray'ın başarılarına katkı vermek istediklerini söyledi.

Hancan, kulübe 4 yıldır sponsor olduklarını belirterek, "Dört yıl önce ilk imzaları attıktan sonra birçok gelişmeye şahit olduk. Çok güzel anlar yaşadık. Bu heyecanı hep birlikte paylaştık. Burada 4. yılımızda Galatasaray'ın ana sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu sözleşmeyle umarım Galatasaray'ın önümüzdeki başarılarında katkılarımız olur. Galatasaray'ımızın muhteşem takımıyla şampiyonluklarını göreceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Müge Çetin ise Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, "Bir Galatasaray taraftarı olarak burada olduğum için hem kişisel hem de şirketim adına çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bor Holding olarak Galatasaray'a ana sponsorluğunun yanı sıra diğer branşlara maddi ve manevi destek veriyoruz. Ekip olarak sporun değerini yüceltmenin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Yiğit Aras da Galatasaray'ın başarılarıyla dünyada tanınan bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray, elde ettiği başarılarla sadece Türkiye'de değil, dünyada da taraflı tarafsız herkesin beğenisini, sempatisini kazanmış uluslararası bir marka. SIXT de dünyada 100'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. İki büyük markanın iş ortaklığının devamını sağlayan başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tören, imzaların atılması ve forma hediye edilmesiyle sona erdi.