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Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 Yenerek Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 Yenerek Liderliğini Sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek puanını 38'e çıkardı ve liderliğini korudu. Kırmızı kart gören Metehan Baltacı'nın zorlayıcı pozisyonuna rağmen, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3 puanı elde etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendi ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada sarı-lacivertlilerle puan farkını da 6'ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 38 çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Aslan ligde gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak.

Metehan kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Metahan Baltacı, müsabakanın 16. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Metehan, ceza sahasına yakın bir noktada Rey Manaj ile girdiği ikili mücadelede topa elle dokundu. Maçın hakemi Turgut Doman, Metehan Baltacı'ya ilk olarak sarı gösterirken daha sonra VAR'dan pozisyonu izleyip, direkt kırmızı karta çevirdi. 22 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı-kırmızılılardaki ilk kırmızı kartını gördü.

Yunus Akgün 3. golünü kaydetti

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün müsabakanın 36. dakikasında attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Yunus böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. gol sevincini yaşadı. 24 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 golü bulunuyor.

Victor Osimhen ligde gol sayısını 7'ye çıkardı

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, sarı-kırmızılıları ilk yarıda öne geçiren golü penaltıdan kaydetti. Müsabakanın 45+9. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı. 25 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını da 7'ye çıkardı. Nijeryalı futbolcu, Avrupa Ligi'nde de 3 gol attı.

Barış Alper Yılmaz 6. golünü attı

Sarı-kırmızılılarda 3. gol Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Karşılaşmanın 53. dakikasında sahneye çıkan Barış, ceza sahası içi sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 24 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki 6. golünü kaydetti. Barış Alper bu sezon ayrıca Avrupa Ligi'nde 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Öte yandan Barış Alper Yılmaz müsabakanın son dakikalarında Ray Manaj'ın bileği basmasından dolayı yerde kaldı ve sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı.

Yenilmezlik serisi 17'ye çıktı

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray daha sonra yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçıyla birlikte yenilmezlik serini de 17'ye yükseltti. Aslan geride kalan mücadelelerde 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Deplasmanda üst üste 15. galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmandaki galibiyet serisini Sivas'ta da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte dış sahada üst üste 15. karşılaşmasını kazandı ve Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirdi.

Puan farkı 6'ya oldu

Geçtiğimiz hafta Eyüpspor beraberliğiyle en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkının 3'e düşmesinin ardından Galatasaray bu hafta hata yapmadı. Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'a kaybetmesiyle sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilerle puan farkını 6'ya çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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