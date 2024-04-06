Galatasaray, Şanlıurfa'ya geldi
2023 Turkcell Süper Kupa maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, Şanlıurfa'ya geldi.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da oynanacak karşılaşma için özel uçakla GAP Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi Şanlıurfa Galatasaray Futbol Okulları hocaları ve öğrencileri karşıladı.
Teknik direktör Okan Burak ve futbolculara çiçek verildi.
Havalimanı çıkışında sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, alandan çıkmakta zorlandı.
Taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde kafileyi kalacağı otele uğurladı. Havalimanına gelen taraftarlar, yüzün üzerinde araçla otobüsün ardından konvoy yaparak takıma eşlik etti.