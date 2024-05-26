Galatasaray Şampiyonluğunu Kozan'da Kutladı

Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Adana'nın Kozan ilçesinde sokağa çıkan taraftarlar, araçların üzerinde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda son hafta Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray'da taraftarlar, Kozan sokaklarında şampiyonluk sevinci yaşadı. Taraftarların seyir halindeki araçların üzerinde tehlikeli bir şekilde kutlama yapması dikkat çekti. Bu tür kutlama yapanlara polis ekipleri müdahale etti. Bir taraftar ise park halindeki otomobilin üzerine çıktı. Polis sürücüyü göz altına aldı.

Otomobil ve kamyon üzerindeki tehlikeli kutlamalara polisler müdahale ederken, kentin farklı noktalarında taraftarların kutlamaları sürüyor. - ADANA