Galatasaray-RAMS Başakşehir maçının 11'leri belli oldu

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile mücadele edecek. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Batuhan Kolak yönetecek. VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Brnic, Selke.

