Haberler

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir'i 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. RAMS Başakşehir, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

  • Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.
  • Galatasaray'ın gollerini Singo, Osimhen ve Ngaha attı.
  • Galatasaray, bu galibiyetle ligdeki puanını 64'e yükselterek en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-0 kazandı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN GEÇİT YOK

22. dakikada Sallai'nin ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

TORREIRA'DAN NEFİS ŞUT

36. dakikada Kemen'e yaptığı baskı sonucunda topu kapan Torreira, meşin yuvarlağı ceza yayı içindeki Sara'ya verdi. Brezilyalı oyuncu, uygun şut açısı bulamayınca pasını yeniden Torreira'ya aktardı. Uruguaylı futbolcunun ceza yayının solundan çıkardığı şutta, top auta çıktı.

DAVINSON'UN GOLÜ OFSAYT

39. dakikada Galatasaray golü buldu ancak bayrak havada. Noa Lang'ın kullandığı kornerde Singo'nun kafa vuruşu direkten döndü. Sanchez topu ağlara gönderdi ancak karar ofsayt oldu.

KONUK EKİP 10 KİŞİ KALDI

RAMS Başakşehir, 56. dakikada 10 kişi kaldı. Konuk ekibin formasını giyen Ebosele, yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

Galatasaray, 57. dakikada öne geçti. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte bulunan Singo, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fildişili oyuncu, ligdeki ilk golünü atmayı başardı.

OSIMHEN İLE FARK İKİYE ÇIKTI

Galatasaray, 66. dakikada farkı ikiye çıkardı. Yunus'un savunma arkası pasında topu alan Osimhen, ceza sahası içinde sağ çaprazdan şut çekti ve top Başakşehirli savunma oyuncusuna da çarparak ağlara gitti.

BİR GOL DE NGAHA'DAN GELDİ

84. dakikada üçüncü gol geldi. Savunma arkasına sarkan Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya durumda pasını Ngaha'ya çıkardı. Genç oyuncu, boş kaleye topu ağlara yolladı. Ngaha da Singo gibi, ligdeki ilk golünü attı.

ZİRVEDE PUAN FARKI AÇILDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 64'e yükselten sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. RAMS Başakşehir ise 42 puanda kaldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Babayaro:

kırmızı kart jokeri

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
MGk:

O İhale son on yıldır Fener de seneye inş biz de alırız hakikaten çok faydalıymış tadı damağımızda kaldı

yanıt3
yanıt3
no NAME:

bu kadar hazımsız olmayın be.. kırmızımı kırmızı nıye dogru soylemıyorsunuz

yanıt6
yanıt1
Gipsy:

zavalli fener, aciyorum size yine hüsran yine hüsran :))

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Behlül Ben:

Kuşlara küçük emrahtan boynu bükükler şarkısını hediye ediyorum puhahaha, bu arada haber muvanini denen yvsk nerelerdesin yoksun çıktığın yere mi girdin puhahaha, nanaene söyle Behlül yaprağını kaldırmış bekliyor dersin puhahaha

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
MGk:

Bizim Fener ile aramızda ki fark yedi puandan çok daha fazlası bu farkı koruyan yayıncı kuruluşa ve Tff'ye dua etsinler

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz

Bu kez adres Hürmüz değil! Yunan bandıralı tankeri vurdular

Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali

ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

