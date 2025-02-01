Galatasaray, Morata transferini bitirdi
Galatasaray prensip anlaşmasına vardığı, İtalyan ekibi Milan'da oynayan 32 yaşındaki Alvaro Morata ile sözleşme imzaladı. İspanyol yıldızın bu gece İstanbul'da olması beklenirken, ilk fotoğraf da geldi.
Galatasaray, Milan'da oynayan Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı. 32 yaşındaki yıldızın bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.
MORATA, GALATASARAY'A İMZAYI ATTI
Galatasaray, bir süredir kadrosuna katmak istediği Alvaro Morata trannsferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da oynayan, prensip anlaşmasına vardığı 32 yaşındaki İspanyol yıldıza kendisini Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza attırdı.
İLK FOTOĞRAF GELDİ
Yıldız futbolcunun bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Menajer Gardi, Galatasaray Sportif A.Ş. Vekili Abdullah Kavukçu ve Alvaro Morata'nın olduğu fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı.
MİLAN'DA MUTSUZDU
Morata'nın İtalyan kulübünde son dönemde mutsuz olduğu biliniyor. Atletico Madrid altyapısından sonra Real Madrid altyapısına da transfer olan Morata, İspanya ile EURO 2024'te şampiyonluk yaşadı.
MORATA'NIN PERFORMANSI
Milli takımının kaptanlığını da yapan İspanyol golcü Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid gibi devlerde de top koşturdu. 32 yaşındaki golcü için şimdiye kadar 200 milyon Euro'nun üzerinde transfer bedeli ödendi. Milan ile bu sezon 25 maça çıkan Morata 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.