Galatasaray maçında çok tartışılan iki pozisyon! Ezeli rakipleri çıldırtan kararlar

Galatasaray'ın Kerem'le bulduğu ilk golde ve kazandığı penaltıda hakem Volkan Bayarslan ve VAR ekibinin verdiği kararlar ezeli rakip taraftarlarından büyük tepki gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan 2 pozisyon maça damga vurdu.

Karagümrük'ün faul beklediği pozisyon

KEREM'İN GOLDE İNCELEME YAPILMADI

Galatasaray, 3. dakikada Kerem'in golüyle maçta öne geçti. Gol öncesinde Sergio Oliveira'nın rakibiyle yaşadığı pozisyonda faul itirazı oldu. VAR'dan herhangi bir dönüş olmadı. Oliveira'nın faul yaptığını ifade eden Beşiktaş ve Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada bu karara tepki gösterdi.

LAWRENCE'IN MÜDAHALESİ PENALTI

Galatasaray, ilk yarının sonlarında penaltı kazandı.Pozisyonu VAR'da izleyen hakem Volkan Bayarslan, Lawrance'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Sergio Oliveira penaltıyı gole çevirdi. Bu iki pozisyon sosyal medyada çok tartışıldı.

İşte spor yorumcularından ve taraftarlardan gelen yorumlar: