Galatasaray, Liverpool ile Karşılaşıyor: Okan Buruk'un 11'i ve Öne Çıkan Detaylar

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı. Clement Turpin'ın yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda tek golle kazanılan Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre Liverpool karşısında 5 değişikliğe gitti. Roland Sallai, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Mauro Icardi Liverpool karşılaşmasında ilk 11'de forma giymedi. Bu oyuncuların yerine tecrübeli teknik adam; Ismail Jakobs, Mario Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan ve Victor Osimhen'i sahaya sürdü.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'tan oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ile Mario Lemina'yı sahaya süren 51 yaşındaki teknik adam; sağ kanatta Yunus Akgün, on numarada İlkay Gündoğan, sol kanatta da Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Victor Osimhen oldu.

Sarı-kırmızılı ekip Liverpool karşısına şu ilk 11 ile çıktı:

"Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen."

Öte yandan Arne Slot yönetimindeki Liverpool; Alisson Becker, Jeremie Frimpong, Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Cody Gakpo ve Hugo Ekitike ile sahada yer aldı.

VICTOR OSIMHEN 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın 26 yaşındaki Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 4 maç sonra ilk kez 11'de yer aldı. Nijerya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı karşılaşmada ayak bileğinden sakatlanan Osimhen bir süre sahalardan uzak kalırken; ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt, TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor mücadelelerinde 11'de yer almamıştı. Corendon Alanyaspor mücadelesine sonradan dahil olan Osimhen, 4 maç sonra Liverpool karşılaşmasıyla 11'e geri dönmüş oldu.

LEROY SANE İLK KEZ YEDEK

Sarı-kırmızılı ekibin Alman kanadı Leroy Sane, ilk kez bir mücadelede forma giymedi. Galatasaray'a geldiğinden beri bütün karşılaşmalarda ilk 11 başlayan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Liverpool maçına yedek soyundu. Sarı-kırmızılı formayla 8 maça çıkan Sane, toplamda 1 gol ve 2 asist üretti.

BAKAN BAK MAÇI YERİNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında Liverpool'u konuk ettiği karşılaşmayı yerinden takip etti. Bakan Bak, RAMS Park'a gelerek sarı-kırmızılı ekibe destek oldu.

DIEGO JOTA VE AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Sarı-kırmızılı takım, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Diogo Jota ve bir dönem Galatasaray forması giyen Ahmet Çalık'ı unutmadı. Maç öncesi yapılan anonsta, "Kalbimizdesin Diogo, asla unutulmayacaksın" ifadeleri kullanılırken RAMS Park'ta yer alan bütün taraftarlar alkış tuttu. Ayrıca sarı-kırmızılı taraftarlar kale arkasına yer alan bölümde "Rest In Peace Ahmet & Jota" pankartı açtı.